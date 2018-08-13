В Турции начали наказывать недовольных курсом валют

С 7 августа было выявлено 346 аккаунтов в соцсетях, разместивших "провокационные комментарии" об ослаблении турецкой лиры

В Турции министерство внутренних дел намерено принять правовые меры в связи с публикациями в социальных сетях на тему курса доллара и турецкой лиры, которые создают "негативное восприятие экономики страны". Об этом пишет Reuters.

"С 7 августа было выявлено 346 аккаунтов в соцсетях, разместивших "провокационные комментарии" об ослаблении турецкой лиры. По этому факту открыто делопроизводство", – приводит агентство сообщение МВД.

Как известно, 10 августа турецкая лира обновила исторический минимум, установленный в 2001 году – ее курс обрушился на 18 процентов. Президент Турции призвал граждан продавать доллары и евро, чтобы "спасти национальную валюту".

Курс турецкой лиры рухнул по отношению к доллару после заявления президента США Дональда Трампа о повышении пошлин на алюминий и сталь из Турции.

Ранее сообщалось, что Министерство финансов США ввело санкции против двух высокопоставленных чиновников Турции из-за преследования американского пастора Эндрю Крейга Брансона. Согласно сообщению, под американские санкции попали министр юстиции Турции Абдулхамит Гюль и министр внутренних дел Сулейман Сойлу.