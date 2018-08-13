В Турции начали наказывать недовольных курсом валют

Сегодня, 15:52

С 7 августа было выявлено 346 аккаунтов в соцсетях, разместивших "провокационные комментарии" об ослаблении турецкой лиры

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

В Турции министерство внутренних дел намерено принять правовые меры в связи с публикациями в социальных сетях на тему курса доллара и турецкой лиры, которые создают "негативное восприятие экономики страны". Об этом пишет Reuters.

"С 7 августа было выявлено 346 аккаунтов в соцсетях, разместивших "провокационные комментарии" об ослаблении турецкой лиры. По этому факту открыто делопроизводство", – приводит агентство сообщение МВД.

Как известно, 10 августа турецкая лира обновила исторический минимум, установленный в 2001 году – ее курс обрушился на 18 процентов. Президент Турции призвал граждан продавать доллары и евро, чтобы "спасти национальную валюту".

Курс турецкой лиры рухнул по отношению к доллару после заявления президента США Дональда Трампа о повышении пошлин на алюминий и сталь из Турции.

Ранее сообщалось, что Министерство финансов США ввело санкции против двух высокопоставленных чиновников Турции из-за преследования американского пастора Эндрю Крейга Брансона. Согласно сообщению, под американские санкции попали министр юстиции Турции Абдулхамит Гюль и министр внутренних дел Сулейман Сойлу.
Турция, соцсети, курс доллара, лира

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украина

Соцсети несут опасность для украинцев: как защитить себя

15 Марта, 02:57

Страницу в соцсети можно взломать, и тогда в руки злоумышленников попадает то, что для чужих глаз не предназначалось

Другие страны

В Турции недовольны позицией США. Фото: AFP

В Анкаре нашли еще один способ показать США свое недовольство

19 Февраля, 17:28

В Турции недовольны тем, что Соединенные Штаты продолжают поддерживать курдов
Загрузка...

Украина

Украинцам все чаще отказывают в работе из-за их профилей в соцсетях

17 Марта, 02:44

Любые наши действия в Интернете и социальных сетях приравниваются к действиям в реальной жизни

Другие страны

Турецкие ВС. Фото: militaryarms.ru

Турция начала новую военную операцию в Сирии

18 Июня, 17:10

Анкара обещает, что в ближайшее время турецкие войска войдут в Манбидж

Другие страны

В Турции в ближайшее время отменят режим ЧП. Фото: AFP

В Турции назвали дату отмены режима чрезвычайного положения

5 Июля, 12:28

Чрезвычайное положение в Турции начало действовать 21 июля 2016 года сроком на три месяца, этот режим с того времени стабильно продлевался парламентом на срок по три месяца

Хоккей

В Украинской хоккейной лиге всего шесть команд. Фото УХЛ

Украинская хоккейная лига в топ-10 лиг мира по подписчикам в соцсетях

19 Июля, 20:45

Лидирует по этому показателю старейшая и сильнейшая лига мира - НХЛ
Загрузка...