Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,98
30,65
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Другие страны

В Турции начались крупнейшие за всю историю страны военно-морские учения

Сегодня, 10:04

Учения впервые будут проводиться в акваториях сразу трех морей – в Черном, Эгейском и Средиземном

В Турции начались крупнейшие за всю историю страны военно-морские учения Другие страны Учения впервые будут проводиться в акваториях сразу трех морей - в Черном, Эгейском и Средиземном

ВМС Турции приступили к проведению крупнейших за историю страны военно-морских учений под названием "Мави Ватан". Об этом пишет в среду газета "Ени шафак".

По данным издания, учения впервые будут проводиться в акваториях сразу трех морей – в Черном, Эгейском и Средиземном. В маневрах примут участие 103 корабля ВМС Турции.

Как отмечает газета "Айдынлык", учения будут проводиться с 27 февраля по 8 марта.

Ранее сообщалось, что Турция и Катар провели совместные военные учения.

На первом этапе в совместных военных учениях приняли участие сухопутные войска Турции, а на втором этапе – военно-морские силы обеих стран, в том числе и турецкий фрегат "TCG Gokova".

Также мы сообщали, что турецкая армия завершила подготовку к операции в Сирии.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Турция, ВМС, учения

Вы сейчас просматриваете новость " В Турции начались крупнейшие за всю историю страны военно-морские учения". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Турции сделали четкое заявление по закупке у России систем С-400

Вчера, 15:29

Турция никогда не откажется от данных ранее обещаний, заявили в министерстве

В Украину пустят военных НАТО: Рада приняла закон

Вчера, 12:23

В 2019 году в Украине пройдет ряд многонациональных военных учений, в которых примут участие тысячи иностранцев

Доводят навыки до автоматизма: как на Донбассе тренируются артиллеристы ВСУ, фото и видео

23 февраля, 04:15

Артиллеристы учатся наносить огневое поражения противнику и уходить с позиций

Готовы выполнить боевую задачу: на Донбассе десантники провели ночные прыжки с парашютом, видео

21 февраля, 08:16

Больше всего внимания уделяется молодым воинам, которые усиленно изучают азы десантного дела

"Я задыхаюсь от боли": актриса о страшной болезни

Автор "Белых роз" рассказал о жизни в нищете

Символ российского кино умирает в нищете и одиночестве

Алина Гросу рассказала о предстоящей свадьбе

"Никогда не были освободителями": советских солдат лишили званий

10 знаменитых женщин с ужасно скверным характером

Не прикрывая сердечками: Виталий Козловский показал фото

Стало известно о последних днях умершей от рака Любови Полищук

Украинцы получат по 1,5 тысячи на руки уже с марта

Пенсионерам перед выборами выплатят по 2410 гривен
Загрузка...

400 метров по-украински: два наших пловца – на одном пьедестале в Бельгии

24 февраля, 22:25

Михаил Романчук завоевал золото, а его соотечественнику Сергею Фролову на этой же дистанции досталась бронза

Доллар ушел в пике: чего ждать от курса весной

Сегодня, 07:18

На снижение цены на валюту влияют посевная и выборы президента

От чего больше всего испытывают стресс украинцы: результаты исследования

Вчера, 06:54

Мужчины страдают от безработицы, а женщины — от несправедливости

Три трассы в Украине могут стать платными: "Укравтодор" назвал направления

25 февраля, 07:51

Из 10 вариантов платными могут быть три. Эксперты: народ заманят разными тарифами

В Украине хотят развивать социальное предпринимательство

25 февраля, 07:39

Что это за вид бизнеса и в чем выгода

MARUV раскрыла секретные пункты договора с НОТУ по Евровидению

Вкусно и полезно! Оксана Марченко показала свой идеальный завтрак

Маленькая квартира с невероятным дизайном: больше пространства