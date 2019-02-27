В Турции начались крупнейшие за всю историю страны военно-морские учения

Учения впервые будут проводиться в акваториях сразу трех морей – в Черном, Эгейском и Средиземном

В Турции начались крупнейшие за всю историю страны военно-морские учения 2019-02-27T10:04:00+02:00 Другие страны Учения впервые будут проводиться в акваториях сразу трех морей - в Черном, Эгейском и Средиземном









ВМС Турции приступили к проведению крупнейших за историю страны военно-морских учений под названием "Мави Ватан". Об этом пишет в среду газета "Ени шафак".

По данным издания, учения впервые будут проводиться в акваториях сразу трех морей – в Черном, Эгейском и Средиземном. В маневрах примут участие 103 корабля ВМС Турции.

Как отмечает газета "Айдынлык", учения будут проводиться с 27 февраля по 8 марта.

Ранее сообщалось, что Турция и Катар провели совместные военные учения.

На первом этапе в совместных военных учениях приняли участие сухопутные войска Турции, а на втором этапе – военно-морские силы обеих стран, в том числе и турецкий фрегат "TCG Gokova".

Также мы сообщали, что турецкая армия завершила подготовку к операции в Сирии.

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