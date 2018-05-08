В Турции напали на офис оппозиционной партии

Как минимум восемь человек получили повреждения различной степени тяжести

Сторонники Партии националистического движения Турции напали на агитационную пункт оппозиционной Доброй партии в Стамбуле. В результате как минимум восемь человек получили ранения. Об этом пишет Hurriyet Daily News.

Всех пострадавших (четверо из них получили ножевые ранения) госпитализировали. Полиция задержала восемь человек, подозреваемых в причастности к нападению.

Партию возглавляет экс-глава МВД страны Мераль Акшенер – одна из самых известных женщин в турецкой политике, которая является кандидатом в президенты Турции.

"Никакие угрозы и нападения нас не запугают. Терпеливо будем идти к добру и здравого смысла, в чем нуждается Турция", – заявила она.

Нападение раскритиковал также кандидат в президенты Турции от ведущей оппозиционной Республиканской народной партии Мухаррем Инсе, который также баллотируется в президенты.

"Политическая конкуренция – это не война. Мы все дети этой страны", – сказал он.

Ранее делегаты съезда основной оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) проголосовали за выдвижение замглавы партии Мухаррема Индже в качестве кандидата на выборах.

Напомним, правящая в Турции Партия справедливости и развития (ПСР) и вступившая с ней в альянс Партия националистического движения (ПНД) передали в местную Высшую избирательную комиссию заявку на выдвижение действующего президента Тайипа Эрдогана в качестве кандидата на президентских выборах 24 июня.



