В Турции назвали причины, почему будут закупать С-400 в РФ, а не Patriot в США

Вашингтон отзовет предложение по продаже зенитных ракетных комплексов Patriot , если Турция все же купит у России С-400

Фото: MilitaryRussia.Ru.

В Турции назвали причины, почему будут закупать С-400 в РФ, а не Patriot в США //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/cc6/585/5c5cc6585936a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/cc6/585/5c5cc6585936a.jpg 2019-02-08T02:01:12+02:00 Другие страны Вашингтон отзовет предложение по продаже зенитных ракетных комплексов Patriot , если Турция все же купит у России С-400

Турция приняла решение о закупке в России зенитных ракетных систем С-400, поскольку предложение Соединенных Штатов о продаже американских комплексов Patriot ("Пэтриот") содержало недостаточно выгодные условия. Об этом заявил заместитель руководителя Управления оборонной промышленности (УОП) Турции Джелал Сами Тюфекчи, выступая в четверг в Фонде политических, экономических и социальных исследований (SETA) в Вашингтоне.

"К тому, что Турция приняла решение приобрести С-400, привела политика США. Во время переговоров вопрос был в цене, в том, где будет происходить производство, а также в передаче технологий", — сказал он.

Кроме того, по его словам, США слишком долго не проявляли готовность внести окончательное предложение.

"По сути настоящее предложение поступило лишь в прошлом месяце", — отметил он. "Было уже достаточно поздно", — подчеркнул Тюфекчи.

Замглавы оборонпрома также подтвердил, что Турция рассчитывает на начало поставок С-400 уже в этом году. Ранее турецкий телеканал Эн-ти-ви со ссылкой на источник в США сообщил, что Вашингтон отзовет предложение по продаже зенитных ракетных комплексов Patriot ("Пэтриот"), если Турция все же купит у России С-400.

Американская администрация приняла решение продать Турции зенитные ракетные системы Patriot на общую сумму 3,5 млрд долларов 18 декабря 2018 года. В конце ноября официальный представитель президента Турции Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын заявил, что страна готова приобрести американские системы Patriot в случае поступления хорошего предложения от Вашингтона.

В ноябре 2016 года стало известно о переговорах Турции и РФ по вопросу закупки С-400. Факт заключения контракта был подтвержден российской стороной 12 сентября 2017 года, тогда же турецкий президент Тайип Эрдоган сообщил, что аванс по контракту уже внесен.

Ранее мы писали, что Турция передумала пускать США к С-400. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу якобы заверил, что его страна не предлагала Вашингтону доступ к российским ЗРК.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о готовности турецких властей допустить американских технических экспертов к изучению зенитных комплексов С-400, которые Россия поставит Турции в следующем году. Таким образом, Анкара хочет разрешить беспокойство Пентагона, связанное с американо-турецким военным сотрудничеством.

В то же время, мы уже писали, что в турецком МИДе обещали предпринимать необходимые меры, чтобы использовать С-400 без вреда для американских истребителей пятого поколения F-35, которые республика закупает у США..

Кроме того, сообщалось о военной сделке между США и Турцией о покупке последней ракетных комплексов Patriot на сумму 3,5 млрд долл. Госдепартамент Соединенных Штатов уже одобрил продажу комплексов.

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