В Турции обстреляли американское посольство – СМИ

Сегодня, 09:39

Местные СМИ сообщили детали нападения на американскую дипломатическую миссию

Фото: partbilet.ru
Фото: partbilet.ru

В столице Турции неизвестные напали на посольство Соединенных Штатов Америки, сделав несколько выстрелов по зданию. Об этом сообщает CNN Turk.

Американское посольство находится на бульваре Ататюрка в Анкаре. Атака была совершена сегодня рано утром, около 5 часов утра.

Неизвестные стреляли по зданию посольства из автомобиля, очевидцы говорят о 4-5 выстрелах. Стало известно, что в результате нападения пострадавших нет.

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В итоге преступникам удалось скрыться, а на их поиски было отправлено большое количество правоохранителей.

Отметим, что этот инцидент, вероятно, может быть связан с ухудшением отношений между Анкарой и Вашингтоном. Недавно США ввели санкции против двух министров Турции из-за преследования американского пастора Эндрю Крейга Брансона.

В свою очередь официальный представитель президента Турции Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын считает, что США могут окончательно потерять Турцию в качестве своего союзника. Все турецкое общество выступает против политики США, которые, как уверены турки, не берут во внимание законные потребности Турции.

В свою очередь президент США Дональд Трамп анонсировал новый "удар" по Турции. По его словам, турки много лет использовали американцев и теперь США сократят расходы на Турцию.
США, Турция, посольство, нападение, обстрел
Источник:

"Сегодня"

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