В Турции освободили из-под стражи россиянина, который забил до смерти украинца

Во время просмотра матча чемпионата мира по футболу Хорватия – Россия между мужчинами возник конфликт

Фото: Pixabay

Прокуратура Турции освободила из-под стражи 30-летнего россиянина, который в прошлом июле побил украинского туриста Андрея Сову, в результате чего украинец умер. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Украины в ответ на запрос "Укринформа".

В МИД отметили, что консульство Украины в Анталии держит на постоянном контроле следствие по делу гражданина РФ, который нанес смертельный удар Андрею Сове на курорте Алания.

"Согласно полученной консульством от прокуратуры Турции информации, подозреваемый в совершении преступления был освобожден из-под стражи", – отмечается в документе.

В МИД сообщили, что консульство Украины в Анталии направило дополнительный запрос в прокуратуру, чтобы получить подробную информацию, в частности, места пребывания россиянина.

57-летний житель Запорожья Андрей Сова умер в больнице турецкого города Алания 14 июля 2018 года. До этого он шесть дней был в коме после драки с туристом из России.

7 июля во время просмотра матча чемпионата мира по футболу Хорватия – Россия между 57-летним украинцем и 30-летним россиянином возник конфликт. Во время выяснения отношений россиянин ударил туриста из Запорожья. Тот упал и ударился головой.

Пострадавшего в состоянии комы доставили в местную больницу, где он и умер.

По словам жены, отдыхающие рассказали, что россиянин был зол за проигрыш российской сборной по футболу. Он ударил мужчину, тот упал и ударился головой об асфальт, потерял сознание. Только по бейджику на руке удалось определить, кто он и откуда. Мужчину с черепно-мозговой травмой и кровоизлиянием в мозг госпитализировали в частную больницу. Врачи срочно его прооперировали. После ситуации на место приехала полиция, которая опросила свидетелей и возбудила уголовное дело, сообщил туроператор. В свою очередь, россиянина полицейские заставили заплатить штраф – 800 долларов – и отпустили.

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