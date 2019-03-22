В Турции перевернулся автобус с детьми: много потерпевших
Авария произошла, когда автобус зацепил бетонный забор и столкнулся еще с одним автомобилем
В результате аварии с автобусом, которая произошла 22 марта на западе Турции, пострадали около трех десятков человек.
Как сообщает CNN Turk, в ходе ДТП в районе Байраклы перевозивший детей с синдромом Дауна автобус зацепил бетонный забор, столкнулся еще с одним автомобилем и перевернулся.
В результате случившегося 28 человек различной степени тяжести, однако госпитализация понадобилась лишь четырем.
По данным журналистов, школьники в сопровождении родителей направлялись из своего учебного заведения для детей с особыми потребностями в центр профессионального обучения.
Напомним, в прошлом месяце в России слетел в кювет автобус, перевозивший подростковый танцевальный коллектив. По предварительной информации, превысив скорость, водитель не справился с управлением из-за заноса на дороге.
Также сообщалось о дорожной аварии, в которую попал автобус с 17 детьми и тремя взрослыми на трассе Киев-Одесса. В результате аварии один из детей скончался.
Кроме того, мы писали, что в американском штате Нью-Джерси школьный автобус, который вез детей на экскурсию, столкнулся с самосвалом и перевернулся на крышу, получив значительные повреждения.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " В Турции перевернулся автобус с детьми: много потерпевших". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Таиланде пассажирский автобус слетел с дороги: более 30 человек пострадали
Двое пострадавших получили серьезные травмы
В Таиланде автобус со школьниками попал в ДТП: погибла девочка, более 30 человек пострадали
На момент аварии в автобусе находились 20 школьников и 19 учителей
Опознаны все жертвы ДТП с автобусом в России
По последним данным, погибли трое детей и четверо взрослых