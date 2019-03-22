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В Турции перевернулся автобус с детьми: много потерпевших

Сегодня, 14:47

Авария произошла, когда автобус зацепил бетонный забор и столкнулся еще с одним автомобилем

Фото: twitter.com/krtkulturtv
Фото: twitter.com/krtkulturtv.
В Турции перевернулся автобус с детьми: много потерпевших //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/4d9/522/5c94d9522469c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/4d9/522/5c94d9522469c.jpg Другие страны Авария произошла, когда автобус зацепил бетонный забор и столкнулся еще с одним автомобилем

В результате аварии с автобусом, которая произошла 22 марта на западе Турции, пострадали около трех десятков человек.

Как сообщает CNN Turk, в ходе ДТП в районе Байраклы перевозивший детей с синдромом Дауна автобус зацепил бетонный забор, столкнулся еще с одним автомобилем и перевернулся.

В результате случившегося 28 человек различной степени тяжести, однако госпитализация понадобилась лишь четырем.

По данным журналистов, школьники в сопровождении родителей направлялись из своего учебного заведения для детей с особыми потребностями в центр профессионального обучения.

Напомним, в прошлом месяце в России слетел в кювет автобус, перевозивший подростковый танцевальный коллектив. По предварительной информации, превысив скорость, водитель не справился с управлением из-за заноса на дороге. 

Также сообщалось о дорожной аварии, в которую попал автобус с 17 детьми и тремя взрослыми на трассе Киев-Одесса. В результате аварии один из детей скончался.

Кроме того, мы писали, что в американском штате Нью-Джерси школьный автобус, который вез детей на экскурсию, столкнулся с самосвалом и перевернулся на крышу, получив значительные повреждения.

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Тег автобус, ДТП, Турция, школьники, синдром Дауна, дорожное происшествие

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