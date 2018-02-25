В Турции перевернулся автобус с военными

По предварительным данным, водитель не справился с управлением

В Турции в результате ДТП с участием автобуса, перевозившего военнослужащих, пострадали 23 человека, в том числе водитель. Об этом сообщает агентство IHA.

Авария произошло 24 февраля в 21:30 по киевскому времени в провинции Анталья. Военных и водителя автобуса госпитализировали, их состояние оценивается как удовлетворительное. По предварительным данным, водитель не справился с управлением.

Ранее в турецкой южной провинции Анталия в результате падения автобуса с 50-метровой высоты погибли не менее 4 человек, 27 получили травмы. Водитель туристического автобуса, который двигался в направлении города Адрасан, не справился с управлением.

Также сообщалось, что в Перу упал в пропасть пассажирский автобус. По последним данным, в результате дорожно-транспортного происшествия погибли 44 человека, еще 23 были госпитализированы в больницы с травмами различной степени тяжестию

Кроме того, мы писали, что в Индии в штате Западная Бенгалия пассажирский автобус упал с моста в реку, в результате чего погибли по меньшей мере 36 человек.