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В Турции почти 7,5 тысячи медиков заразились коронавирусом

30 апреля, 02:03

Елена Кузьмич

Это - 6,5% всего медперсонала страны

В Турции, которая вливает деньги в свою экономику во время пандемии коронавируса, новой пневмонией заразилось 7 428 медиков.

Об этом заявил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа, – пишет Укринформ.

Это около 6,5% из 1 миллиона 100 тысяч медицинских работников в Турции. Аналогичный показатель в Европе составляет 10-11%.

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Также в стране запланировали проведение дополнительных тестов на наличие коронавируса среди медработников.

В Турции, по мнению чиновника, сейчас пиковый период коронавируса. Показатели количества инфицированных новой пневмонией снижаются. Но этом, по мнению чиновника не является поводом для отмены карантинных мероприятий, поскольку существует угроза новой волны коронавируса.

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Почти 60% случаев заражения коронавируса были зафиксированы в Стамбуле, сейчас ситуация находится под контролем.

За сутки в Турции было обнаружено 2 936 новых случаев инфицирования коронавирусом, сделано 43 498 тестов. Количество умерших – 89, выздоровевших – 5 231. В общем за все время пандемии коронавируса умерли 3 081 человек, инфицированы 117 589, выздоровели – 44 022.

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Как сообщалось ранее Турция заявила о новых правилах для туристов. Например, отели откажутся от системы all inclusive и перейдут на комплексное питание для гостей страны.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Турция медики пневмония заражение коронавирус

Источник: Укринформ

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