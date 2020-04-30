В Турции почти 7,5 тысячи медиков заразились коронавирусом

В Турции, которая вливает деньги в свою экономику во время пандемии коронавируса, новой пневмонией заразилось 7 428 медиков.
Об этом заявил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа, – пишет Укринформ.
Это около 6,5% из 1 миллиона 100 тысяч медицинских работников в Турции. Аналогичный показатель в Европе составляет 10-11%.
Также в стране запланировали проведение дополнительных тестов на наличие коронавируса среди медработников.
В Турции, по мнению чиновника, сейчас пиковый период коронавируса. Показатели количества инфицированных новой пневмонией снижаются. Но этом, по мнению чиновника не является поводом для отмены карантинных мероприятий, поскольку существует угроза новой волны коронавируса.
Почти 60% случаев заражения коронавируса были зафиксированы в Стамбуле, сейчас ситуация находится под контролем.
За сутки в Турции было обнаружено 2 936 новых случаев инфицирования коронавирусом, сделано 43 498 тестов. Количество умерших – 89, выздоровевших – 5 231. В общем за все время пандемии коронавируса умерли 3 081 человек, инфицированы 117 589, выздоровели – 44 022.
Как сообщалось ранее Турция заявила о новых правилах для туристов. Например, отели откажутся от системы all inclusive и перейдут на комплексное питание для гостей страны.
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