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В Турции после 238 дней голодовки в тюрьме умерла правозащитница

29 августа, 13:43

Руслан Ровик Руслан Ровик

Женщина стала четвертой умершей после голодовки с начала года

В Турции умерла правозащитница Эбру Тимтик, которая 238 дней голодала, требуя справедливого суда для себя и 17 коллег. Женщину приговорили к 13,5 годам тюрьмы за якобы участие в террористической группировке.

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Как заявил в своем Twitter представитель Евросоюза по внешним делам и политике безопасности Петер Стано, в ЕС "глубоко опечалены" смертью женщины.

Тимтик стала четвертой заключенной, которая умерла в 2020 году после голодовки. Весной скончались двое участников музыкальной группы Grup Yorum Хелин Белек и Ибрагим Гекчек, а также представитель Федерации молодежи Турции Мустафа Кочак.

"Мы выражаем соболезнования их семьям. Трагический исход их борьбы за справедливое судебное разбирательство показывает, что Турции остро необходимо исправить ситуацию с правами человека в стране, которая резко ухудшилась за последние годы, а также серьезные недостатки, которые наблюдаются в судебной системе", – заявил Стано.

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Напомним, ранее турецкий суд пожизненно лишил свободы более 120 человек, которых подозревают к причастности к попытке государственного переворота в 2016 году.

Как известно, тогда в Турции в результате столкновений в Анкаре и Стамбуле погибли 265 человек, по окончательным данным, жертвами путча с обеих сторон стали 240 человек и еще 2200 были ранены.

Больше об этом читайте в материале "Сегодня": "Попытка военного переворота в Турции: как это было".

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Турция голодовка правозащитница

Источник: Сегодня

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