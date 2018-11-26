В Турции потерпел крушение вертолет: погибли четверо военных

В Турции в районе Санджактепе, недалеко от Стамбула, потерпел крушение вертолет с военными на борту. Четверо человек погибли, еще один – пострадал, сообщают СМИ.

Воздушное судно упало в жилом квартале между домов. На данный момент информации о возможных пострадавших среди местных жителей не поступало. Кроме того, полиция оцепила район происшествия, на месте работают спасатели и медики. Сейчас причина крушения вертолета выясняется.

Напомним, в середине мая в аэропорту Стамбула столкнулись два самолета. Как сообщили очевидцы, при столкновении лайнер Airbus A330 авиакомпании Asiana Airlines нанес серьезные повреждения самолету A321Turkish Airlines.

Также мы писали о том, что в небе над немецким городом Кюкховени столкнулись два сверхлегких самолета. Пилот одной из машин погиб, ему было 70 лет. Второго пилота, 60-летнего мужчину, госпитализировали с серьезными травмами.

А зимой 2018 года в самом большом аэропорту Канады столкнулись два самолета. На борту одного из самолетов находилось 6 членов экипажа и 168 пассажиров, все из которых безопасно эвакуировались.