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В Турции произошел взрыв на химзаводе: подробности, видео

19 сентября, 17:10

Во время тушения огня были ранены семь пожарных, химический завод расположен в азиатской части Стамбула

В Стамбуле произошел пожар и взрыв на химзаводе. В результате инцидента ранены семь человек. Все пострадавшие – пожарные. Химический завод расположен в азиатской части Стамбула, вблизи аэропорта имени Сабихи Гекчен.

Тушить огонь прибыли 48 спецмашина и 138 пожарных. Пламенем охватило одну из пожарных машин. Также выгорели автомобили, припаркованные вблизи предприятия.

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По последним данным, огонь вспыхнул на одном из складов предприятия, где хранились полиэфирные материалы.

Ранее сообщалось, что в восточной китайской провинции Цзянсу в результате взрыва на химическом предприятии погибли 78 человек. Взрыв прогремел во второй половине дня 21 марта на предприятии компании "Цзянсу тяньцзяи" в химическом промышленном парке города Яньчэн. Взрыв был настолько мощным, что ударной волной выбило стекла в домах, расположенных в радиусе около 5 км от места ЧП. Многочисленные репортажи местного телевидения демонстрируют кадры разрушенных помещений предприятия, а также выбитые стекла и поврежденные автомобили в радиусе нескольких километров от места взрыва.

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Турция взрыв химзавод пожары

Источник: Сегодня

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