В Турции произошла серия взрывов на военном складе: фото и видео

В результате взрывов в некоторых частях склада произошел пожар, жителей близлежащих районов экстренно эвакуировали

Взрывы в Турции. Фото: facebook.com/pg/Reyhanlının-Sesi

В Рейханлинском районе Хатая в Турции на складе военной техники произошла серия взрывов. Об этом Anadolu.

В результате взрывов в некоторых частях склада произошел пожар. Жителей близлежащих районов экстренно эвакуировали.

Взрывная волна выбила стекла в нескольких десятках зданий, а на стенах образовались трещины.

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Взрывы в Турции. Фото: mk-turkey ru

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Ранее в провинции Кютахья, что на западе Турции, в воскресенье вечером произошел взрыв на азотном заводе. Как сообщается, население прилегающих территорий слышало взрыв, после чего над предприятием поднялся столб желтого дыма.

На место происшествия прибыло много пожарных и медицинских бригад, полицейские подразделения.

Напомним, ранее в этом году произошел пожар на химическом предприятии в американском штате Техас. В результате один человек погиб и еще несколько были ранены. Кроме того, "Сегодня" сообщал о взрыве на предприятии в городе Уокиган, штат Иллинойс, в результате которого пострадали по меньшей мере четыре человека – их доставили в больницы.

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