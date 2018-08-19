В Турции произошло сильное землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,8 произошло в воскресенье в центральной части Турции. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По его данным, эпицентр находился примерно в 23 км к югу от города Андырын и в 34 км к северу от города Османие. Очаг стихии залегал на глубине 6 км.

Данных о пострадавших и разрушениях не поступало.

Накануне землетрясение магнитудой 6,2 было зафиксировано в Коста-Рике. Эпицентр подземных толчков находился в 174 км к юго-западу от города Сан-Хосе (336 тыс. жителей). Очаг стихии залегал на глубине 10 км.

Как сообщалось, землетрясение магнитудой 5,6 произошло в субботу в западной части Тихого океана. Об этом сообщила Геологическая служба США. По ее данным, эпицентр стихии находился в 1116 км к северу от острова Гуам, принадлежащего США, и в 1403 км к югу от Токио. Очаг подземных толчков залегал на глубине 8,3 км.

Напомним, в Индонезии выросло количество жертв землетрясения, произошедшего на острове Ломбок. В данный момент от стихии погибло 460 человек.

Также мы писали, что у берегов японского острова Иводзима произошло землетрясение магнитудой 6,4 балла по шкале Рихтера. Сильные колебания зафиксировали в геологической службы США (USGS). Как говорится в сообщении, эпицентр землетрясения находился на глубине более 11 километров примерно за 420 километров к юго-востоку от населенного пункта Огасавара.

Ранее подземные толчки магнитудой 5 были зафиксированы в юго-западной китайской провинции Юньнань в Китае.

Кроме того, землетрясение магнитудой 6,0 произошло в прошлое воскресенье на территории американского штата Аляска.