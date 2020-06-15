В Турции произошло землетрясение

В воскресенье, 14 июня, в провинции Бингол на востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 5,7 баллов.
Как заявил вице-президент Турции Фуат Октай, в результате землетрясения пострадали 18 человек. Среди них нет ни одного в критическом состоянии, сообщает Anadolu.
По данным Управления по чрезвычайным ситуациям Турции (AFAD), среди пострадавших – один ребенок.
В свою очередь, губернатор провинции Бингол, где произошло землетрясение, сообщил об одном погибшем.
По его словам, в результате подземных толчков упала наблюдательная башня, и были ранены двое охранников. Один из них позже скончался.
По информации Reuters, в результате подземных толчков повреждены десятки домов и административных зданий.
В регион, где происходило землетрясение, были направлены спасатели, группы скорой помощи и вертолет санитарной авиации. Для временного убежища местным жителям передали 550 палаток.
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