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В Турции произошло землетрясение

15 июня, 04:46

Елена Вус Елена Вус

Среди пострадавших - один ребенок

В воскресенье, 14 июня, в провинции Бингол на востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 5,7 баллов.

Как заявил вице-президент Турции Фуат Октай, в результате землетрясения пострадали 18 человек. Среди них нет ни одного в критическом состоянии, сообщает Anadolu.

По данным Управления по чрезвычайным ситуациям Турции (AFAD), среди пострадавших – один ребенок.

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В свою очередь, губернатор провинции Бингол, где произошло землетрясение, сообщил об одном погибшем.

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По его словам, в результате подземных толчков упала наблюдательная башня, и были ранены двое охранников. Один из них позже скончался.

По информации Reuters, в результате подземных толчков повреждены десятки домов и административных зданий.

В регион, где происходило землетрясение, были направлены спасатели, группы скорой помощи и вертолет санитарной авиации. Для временного убежища местным жителям передали 550 палаток.

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Турция землетрясение жертвы разрушения пострадавшие

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