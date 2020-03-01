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В Турции прошли облавы у путинских пропагандистов: главред задержан

1 марта, 16:45

Станислав Кожемякин

Полиция арестовала трех сотрудников Sputnik и их начальника, в офисе проходят обыски

На фоне обострения российско-турецких отношений из-за эскалации в Сирииправоохранительные органы Турции провели ряд обысков и задержаний сотрудников российского пропагандистского агентства .

В частности, в Анкаре были задержаны трое его сотрудников-турок, а в Стамбуле задержали главного редактора Махира Бозтепе. Об этом сообщила 1 марта главный редактор МИА "Россия сегодня", в которое входит Sputnik Turkiye, Маргарита Симоньян.

Так называемых журналистов доставили в "Дворец Правосудия" в Анкаре для дачи показаний. Позже они были освобождены из-под стражи.

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Кроме того, в офисе Sputnik Turkiye в Стамбуле проходят обыски – у полиции есть ордер.

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По данным газеты Sozdzhu, причиной для задержания стала публикация на сайте агентства материала "Украденная провинция": почему Франция передала Турции область Хатай 80 лет назад".

29 февраля, когда статья была обнародована, у квартир сотрудников Sputnik, перед их задержанием, состоялись протесты групп из 15-20 человек. Они скандировали: "Мученики не умирают, родина единая", и обвиняли их в предательстве родины из-за работы на российские СМИ.

Напомним, в прошлом году суд Вильнюса разрешил заблокировать литовский портал российского новостного агентства Sputnik.

Все подробности в спецтеме Эскалация конфликта в Сирии

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