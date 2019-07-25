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В Турции ранили белорусского дипломата

25 июля, 00:27

Дипломат доставлен в больницу и помещен в палату интенсивной терапии

Фото: Pixabay

Советник-посланник посольства Белоруссии в Турции Александр Поганшев получил тяжелые пулевые ранения, когда в него дважды выстрелил его сосед, гражданин Турции.

Об этом сообщают турецкие СМИ.

По их данным, выстрелы прозвучали, когда Поганшев гулял с сыном на улице в Анкаре. О причине трагического инцидента не сообщается.

Дипломат доставлен в больницу и помещен в палату интенсивной терапии.

Выстреливший в Поганшева человек – бывший военный, после нападения он совершил самоубийство, отмечает турецкая пресса.

Как сообщалось, российский посод Андрей Карлов был убит в декабре 2016 года в Анкаре. В него выстрелил полицейский Мевлют Алтынташ. Нападавшего застрелили на месте.

Российский посол скончался от полученных ранений. Ранее прокуратура Анкары сообщила, что Алтынташ лично знал проживающего в США оппозиционного проповедника Фетуллаха Гюлена – лидера организации FETO.

Кроме того, в Турции по делу об убийстве российского посла Андрея Карлова задержан глава продюсерской компании Guru Medya. Близкое к президенту Турции Реджепу Эрдогану издание Sabah называет полное имя задержанного – Хайреддин Айдынбаш.

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Тег Турция, посол, ранения, анкара, карлов

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Интерфакс

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