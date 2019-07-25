В Турции ранили белорусского дипломата
Дипломат доставлен в больницу и помещен в палату интенсивной терапии
Советник-посланник посольства Белоруссии в Турции Александр Поганшев получил тяжелые пулевые ранения, когда в него дважды выстрелил его сосед, гражданин Турции.
Об этом сообщают турецкие СМИ.
По их данным, выстрелы прозвучали, когда Поганшев гулял с сыном на улице в Анкаре. О причине трагического инцидента не сообщается.
Дипломат доставлен в больницу и помещен в палату интенсивной терапии.
Выстреливший в Поганшева человек – бывший военный, после нападения он совершил самоубийство, отмечает турецкая пресса.
Как сообщалось, российский посод Андрей Карлов был убит в декабре 2016 года в Анкаре. В него выстрелил полицейский Мевлют Алтынташ. Нападавшего застрелили на месте.
Российский посол скончался от полученных ранений. Ранее прокуратура Анкары сообщила, что Алтынташ лично знал проживающего в США оппозиционного проповедника Фетуллаха Гюлена – лидера организации FETO.
Кроме того, в Турции по делу об убийстве российского посла Андрея Карлова задержан глава продюсерской компании Guru Medya. Близкое к президенту Турции Реджепу Эрдогану издание Sabah называет полное имя задержанного – Хайреддин Айдынбаш.
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