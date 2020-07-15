Святая София стала мечетью: что будут делать с иконами во время мусульманского молебна

После намаза доступ к христианским иконам будут открывать для всех желающих

Мозаики с изображением христианских канонических святых и сцен из Библии в здании собора Святой Софии в Стамбуле будут покрывать специальными шторами или иным образом во время мусульманских молитв – намазов. Такое заявление сделал Омер Челик, представитель правящей партии Турции после того, как президент Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о превращении музея Святой Софии в мечеть. Об этом пишет кипрская газета Cyprus Mail.

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Омер Челик объявил, что христианские иконы в здании не будут закрыты постоянно, и доступ к ним будет бесплатным и открытым для всех желающих после того, как в Святой Софии будут проводиться мусульманские богослужения, согласно исламским канонам.

Напоминаем, что в пятницу, 10 июля, Верховный суд Турции принял решение одобрить изменение статуса здания с музея на мечеть. Затем Эрдоган объявил, что первые молитвы начнутся через две недели. Этот шаг вызвал недовольство и озабоченность международного сообщества, особенно в Греции, США и России, а также в ЮНЕСКО.

Папа Франциск также сказал, что решение вызывает беспокойство. Челик, в свою очередь, сказал, что именно папские государства наносили наибольший ущерб православным христианам и Софии в прошлом. Челик указал на "латинское вторжение" 13-го века, в котором собор был разграблен крестоносцами во время завоевания Константинополя. Греция осудила это решение и сказала, что это повлияет на отношения между Брюсселем и Анкарой. Госдепартамент США заявил, что этот шаг "разочаровал".

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Ранее ЮНЕСКО заявляла, что рассмотрит статус здания как часть мирового культурного наследия. Это стало неожиданностью для министра иностранных дел Турции Мевлута Чавушоглу, который сказал, что в будущем Анкара своевременно уведомит организацию о своих действиях в отношении собора Святой Софии.

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