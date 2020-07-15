Святая София стала мечетью: что будут делать с иконами во время мусульманского молебна

Мозаики с изображением христианских канонических святых и сцен из Библии в здании собора Святой Софии в Стамбуле будут покрывать специальными шторами или иным образом во время мусульманских молитв – намазов. Такое заявление сделал Омер Челик, представитель правящей партии Турции после того, как президент Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о превращении музея Святой Софии в мечеть. Об этом пишет кипрская газета Cyprus Mail.
Омер Челик объявил, что христианские иконы в здании не будут закрыты постоянно, и доступ к ним будет бесплатным и открытым для всех желающих после того, как в Святой Софии будут проводиться мусульманские богослужения, согласно исламским канонам.
Напоминаем, что в пятницу, 10 июля, Верховный суд Турции принял решение одобрить изменение статуса здания с музея на мечеть. Затем Эрдоган объявил, что первые молитвы начнутся через две недели. Этот шаг вызвал недовольство и озабоченность международного сообщества, особенно в Греции, США и России, а также в ЮНЕСКО.
Папа Франциск также сказал, что решение вызывает беспокойство. Челик, в свою очередь, сказал, что именно папские государства наносили наибольший ущерб православным христианам и Софии в прошлом. Челик указал на "латинское вторжение" 13-го века, в котором собор был разграблен крестоносцами во время завоевания Константинополя. Греция осудила это решение и сказала, что это повлияет на отношения между Брюсселем и Анкарой. Госдепартамент США заявил, что этот шаг "разочаровал".
Ранее ЮНЕСКО заявляла, что рассмотрит статус здания как часть мирового культурного наследия. Это стало неожиданностью для министра иностранных дел Турции Мевлута Чавушоглу, который сказал, что в будущем Анкара своевременно уведомит организацию о своих действиях в отношении собора Святой Софии.
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