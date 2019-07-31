Благодаря контракту по С-400 Турция получит некоторые технологии ПВО, которые сможет использовать в национальных проектах

Фото: REUTERS

В Турции рассказали, когда начнется вторая очередь поставок российских С-400 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%B7%D1%80%D0%BA%20%D1%81-400 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%B7%D1%80%D0%BA%20%D1%81-400 2019-07-31T13:09:00+03:00 Другие страны Благодаря контракту по С-400 Турция получит некоторые технологии ПВО, которые сможет использовать в национальных проектах

Турция ожидает, что вторая очередь поставок дивизионов зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 в Турцию начнется в 2020 году. Об этом заявил руководитель Управления оборонной промышленности (УОП) Турции Исмаил Демир в среду в эфире телеканала ТГРТ.

"Вторая очередь поставок С-400 может начаться в будущем году. Управление системами будет осуществлять Турция, иначе быть не может. Ничего нежелательного для нас с этими комплексами сделать не получится", - сказал он. Демир при этом отметил, что США "не предоставили никаких технических обоснований для своего аргумента о том, что С-400 не могут работать вместе с истребителем F-35".

Глава УОП обратил внимание на то, что благодаря контракту по С-400 Турция получит некоторые технологии ПВО, которые сможет использовать в национальных проектах противоракетной обороны. В будущем, по его словам, вместе с С-400 безопасность турецкого воздушного пространства будут обеспечивать и отечественные системы различной дальности и предназначения.

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"С 2021 года планируем постепенно вводить в строй комплексы Hisar-A, Hisar-O и Siper. У С-400 есть возможность поражать баллистические ракеты. Однако противовоздушная оборона – это комплекс мер, предусматривающий наличие различных типов вооружения", - сказал Демир.

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В сентябре 2017 года Россия объявила о заключенном с Турцией контракте на поставку двух дивизионов С-400. Контракт подразумевает частичную передачу технологий производства турецкой стороне. 25 июля завершился первый этап поставок.

Напомним, что в Белом доме потребовали у Анкары отказаться от российских С-400, аргументируя это тем, что российская система несовместима с НАТО и представляет угрозу для программы истребителей F-35 под руководством США. В связи этим американский президент Дональд Трамп запретил продавать Турции F-35 свыше уже подписанных контрактов.

Кроме этого, Дональд Трамп намерен встретиться с группой сенаторов для обсуждения возможных санкций против Турции из-за покупки Анкарой российских систем С-400 .

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