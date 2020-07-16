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В Турции разбился самолет-разведчик: погибли семь человек

16 июля, 11:05

Денис Беспалов Денис Беспалов

Воздушное судно выполняло разведывательную миссию в небе над провинциями Ван и Хаккари

В Турции, где ранее произошла авиакатастрофа пассажирского лайнера, случилась новая авария – на востоке страны разбился самолет-разведчик. Как сообщил глава МВД Турции Сулейман Сойлу, самолет врезался в гору Артос на высоте в 2200 метров над уровнем моря: погибли семь человек, в том числе два пилота, передает агентство Anadolu.

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Сойлу сообщил, что самолет, выполнявший разведывательную миссию в небе над провинциями Ван и Хаккари, взлетел 15 июля, в 18.35 часов по местному времени из аэропорта "Ферит Мелен" в провинции Ван.

Все находившиеся на борту воздушного судна были сотрудниками сил безопасности Турции.

"В последний раз пилоты выходили на связь в 22.32 в небе над районом Башкале. Сообщили, что возвращаются. В 22.45 самолет пропал с радаров, связь прервалась. В 23.15 стало известно о крушении",- отметил глава МВД Турции.

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Крушение самолета в Турции
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По словам министра, эксперты изучат все версии крушения самолета, построенного в 2015 году.

Крушение самолета в Турции. Фото: twitter.com/medyaplaytv1

Крушение самолета в Турции. Фото: twitter.com/medyaplaytv1

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Обломки обнаружили в 03.00, все находившиеся на борту скончались.

Сойлу выразил соболезнования турецкому народу и сообщил, что лично направится на место крушения.

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Причины инцидента расследуются.

Ранее сообщалось, что Турция ночью 15 июня начала на севере Ирака военную операцию "Коготь орла". Цель турецких военных – ликвидировать объекты Рабочей партии Курдистана (РПК).

Операция проводится в североиракских регионах Синджар, Караджак, Кандиль, Зап, Авашин-Басьян и Хакурк. ВС Турции применяют только авиацию для нанесения точечных ударов по целям РПК.

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Турция самолет авиакатастрофа

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