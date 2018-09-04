В Турции сделали заявление по конфликту с Грецией

Сегодня, 14:59

Анкара трижды направляла запросы на экстрадицию сбежавших военных, однако греческая сторона их отклонила

Мевлют Чавушоглу, фото aa.com.tr
Мевлют Чавушоглу, фото aa.com.tr

Турция выступает за продолжение диалога с Грецией, несмотря на разногласия из-за предоставления Афинами убежища турецким военным, которые обвиняются в участии в попытке переворота в июле 2016 года. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на церемонии открытия обновленного здания генконсульства Греции в Измире.

"Турция и Греция являются ключевыми странами региона и представительницами великих цивилизаций. В наших языках есть пять тысяч общих слов, все это сближает наши народы. Иногда у нас бывают дни, когда мы не можем договориться в каком-либо вопросе, бывают разногласия. Но мы выступаем за диалог и сотрудничество (с Грецией. – Ред.)", – приводит телеканал Эн-ти-ви слова министра.

При этом Чавушоглу уточнил, что Анкара "никогда бы не приняла у себя людей, которые попытались бы совершить переворот в Греции".

Восемь офицеров перелетели на военном вертолете в Грецию 16 июля 2016 года после неудачной попытки переворота в Турции. Они подали сигнал SOS и запросили экстренную посадку. Военные отрицали причастность к путчу в Турции, каждый из них был приговорен к двум месяцам тюремного заключения за незаконное проникновение на территорию Греции. Вскоре суд изменил приговор на условный с отсрочкой на три года. Затем судебные инстанции отказались выдать военных Турции, поскольку сочли, что на родине те не смогут рассчитывать на справедливый суд, им грозят пытки и смерть.

Турция обвиняет сбежавших военных по шести статьям уголовного кодекса, в том числе в покушении на президента страны, попытке свержения правительства, парламента, конституционного порядка. Им также инкриминируются грабеж и порча общественной собственности. Последние два пункта связаны с угоном вертолета. Анкара трижды направляла запросы на их экстрадицию, однако греческая сторона их отклонила.

Напомним, в феврале текущего года Афины перевели Вооруженные силы Греции в повышенную боевую готовность после того, как Турция бросила вызов греческим претензиям на 130 островов в Эгейском море.
Греция, Турция, чавушоглу
Источник:

ТАСС

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