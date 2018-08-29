В Турции сделали важное заявление по поводу ЕС

Сегодня, 01:43

В Анкаре на пути приема в евросообщество не ожидают от Брюсселя никаких незаслуженных поблажек

Турция стремится в ЕС. Фото: AFP
Турция стремится в ЕС. Фото: AFP

Вступление в Евросоюз остается одной из важнейших внешнеполитических задач Анкары. Об этом на пресс-конференции заявил находящийся с визитом в Литве министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

"Нет никаких сомнений в том, что наша страна и впредь останется членом НАТО и будет стремиться к приему в ЕС", – отметил он.

По словам главы МИД, в Анкаре на пути приема в евросообщество не ожидают от Брюсселя никаких незаслуженных поблажек.

"Мы хотим, чтобы Турция получила от ЕС то, что заслуживает", – сказал Чавушоглу.

По словам главы внешнеполитического ведомства, "Турция ждет от ЕС ясного сигнала" по вопросу членства в союзе.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отклонил предложения о партнерстве с ЕС, настаивая на полном членстве в блоке

"Мы хотим полного членства в ЕС. Мы не примем никакого другого решения. Турция сделала все, что нужно для выполнения критериев вступления в Европейский Союз. Однако присоединение – это двусторонний процесс, и ЕС должен начать выполнять свои обещания", - сказал Эрдоган.

Он отметил, что ЕС блокирует процесс вступления, а потом обвиняет Турцию в отсутствии прогресса.

Напомним, Реджеп Эрдоган заявлял, что его страна больше не нуждается в членстве ЕС

Как известно, в начале сентября прошлого года канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что не видит возможности для вхождения Турции в ЕС.

Позже представитель Евросоюза по внешним делам Федерика Могерини сказала, что переговоры о членстве Турции в ЕС продолжаются.
Турция, Евросоюз, членство
Источник:

ИТАР-ТАСС

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