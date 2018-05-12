В Турции сообщили дату запуска "Южного газового коридора" в Европу

Трансанатолийский газопровод TANAP, получивший название "Южный газовый коридор", будет введен в эксплуатацию 12 июня. Такое заявление сделал министр энергетики и природных ресурсов Турции Берат Албайрак, сообщает агентство "Анадолу".

По его словам, в церемонии ввода TANAP в эксплуатацию примут участие президенты Турции и Азербайджана – Реджеп Тайип Эрдоган и Ильхам Алиев, главы и министры других стран.

"Ввод TANAP в эксплуатацию – залог продолжения активной энергетической политики Анкары. Благодаря сотрудничеству Турции и Азербайджана реализация проекта строительства Трансанатолийского газопровода близится к концу", – сказал Албайрак.

Глава Минэнерго сообщил также, что нынешним летом Турция приступит к глубоководному бурению в Средиземном море.

Первоначальная пропускная способность трубопровода TANAP, как ожидается, составит 16 миллиардов кубических метров газа в год. Около шести миллиардов кубометров будет поставляться в Турцию, а остальное – в Европу.

"Южный газовый коридор" является одним из приоритетных для ЕС проектов, который предусматривает транспортировку газа из Каспийского региона через Грузию и Турцию в европейские страны.

На первоначальном этапе газ, который будет добываться в рамках второй фазы разработки азербайджанского газоконденсатного месторождения "Шах Дениз", рассматривается в качестве основного источника для проектов "Южного газового коридора". На более позднем этапе к проекту могут быть подключены и другие источники.

Кроме того, проходящий по территории Румынии участок газопровода через Балканы между Болгарией и Австрией будет сооружаться за счет кредита в рамках Европейского инвестиционного плана, также известного как "план Юнкера".