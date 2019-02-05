В Турции столкнулись автобус и грузовик: один человек погиб, 17 ранены
Состояние четырех пострадавших медики оценивают как тяжелое
В Турции столкнулись автобуса и грузовой автомобиль. Жертвой аварии стал, по меньшей мере, один человек, еще 17 получили ранения. Об этом сообщают местные СМИ.
Страшное ДТП произошло в городе Эскишехир, расположенном в 230 километрах от столицы. Пострадавших в аварии кареты скорой помощи увезли в ближайшую больницу. Состояние четверых из них оценивается как тяжелое.
Причины столкновения в данный момент не известны.
Напомним, не так давно в Турциигрузовик с нелегальными мигрантами перевернулся и упал в реку, погибли 19 человек. Среди жертв аварии есть дети. Кроме того, в результате ДТП пострадали еще 11 человек.
Кроме того, ранее в Турции на 20-м километре трассы Анкара-Аксакай перевернулся пассажирский автобус. В результате ДТП погибли шесть человек, еще 43 получили ранения и были госпитализированы.
Также мы писали о страшном ДТП в американском штате Техас. Там грузовой поезд протаранил школьный автобус. В результате столкновения погиб один из учеников, которые находились в салоне автобуса. Кроме того, травмы получила еще одна школьница и водитель автобуса.
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