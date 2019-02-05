Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Новости Сегодня
Сделать стартовой
27,42
31,39
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Другие страны

В Турции столкнулись автобус и грузовик: один человек погиб, 17 ранены

Сегодня, 09:42

Состояние четырех пострадавших медики оценивают как тяжелое

Фото из открытых источников
Фото из открытых источников.
В Турции столкнулись автобус и грузовик: один человек погиб, 17 ранены //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/6e7/a65/5c56e7a65a53d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/6e7/a65/5c56e7a65a53d.jpg Другие страны Состояние четырех пострадавших медики оценивают как тяжелое

В Турции столкнулись автобуса и грузовой автомобиль. Жертвой аварии стал, по меньшей мере, один человек, еще 17 получили ранения. Об этом сообщают местные СМИ.

Страшное ДТП произошло в городе Эскишехир, расположенном в 230 километрах от столицы. Пострадавших в аварии кареты скорой помощи увезли в ближайшую больницу. Состояние четверых из них оценивается как тяжелое.

Причины столкновения в данный момент не известны. 

Напомним, не так давно в Турциигрузовик с нелегальными мигрантами перевернулся и упал в реку, погибли 19 человек. Среди жертв аварии есть дети. Кроме того, в результате ДТП пострадали еще 11 человек.

Кроме того, ранее в Турции на 20-м километре трассы Анкара-Аксакай перевернулся пассажирский автобус. В результате ДТП погибли шесть человек, еще 43 получили ранения и были госпитализированы.

Также мы писали о страшном ДТП в американском штате Техас. Там грузовой поезд протаранил школьный автобус. В результате столкновения погиб один из учеников, которые находились в салоне автобуса. Кроме того, травмы получила еще одна школьница и водитель автобуса.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег автобус, ДТП, Турция, грузовик, пострадавшие, погибший

Вы сейчас просматриваете новость " В Турции столкнулись автобус и грузовик: один человек погиб, 17 ранены". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Опознаны все жертвы ДТП с автобусом в России

Вчера, 03:27

По последним данным, погибли трое детей и четверо взрослых

В Перу столкнулись пассажирский автобус и грузовик: 14 человек погибли, десятки раненых

27 января, 08:54

Точное количество людей, которые находились в двух транспортных средствах, пока не удалось установить

В Индии школьный автобус слетел в кювет: десятки пострадавших

28 января, 08:29

В автобусе находились 50 детей. Трое пострадавших – в тяжелом состоянии

В Боливии упал в пропасть автобус с футбольной командой

21 января, 11:11

В результате трагедии 13 человек погибли и более 20 получили травмы

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...

Рост зарплат в Украине: ожидать ли его в 2019 году

3 февраля, 07:51

Прогноз средней зарплаты к концу 2019 года оказался ниже, чем средняя зарплата за декабрь 2018-го

Безналичный год: для украинцев подготовили много новшеств

3 февраля, 07:38

Уже в середине 2019 года во многих городах станет доступна услуга бесконтактной оплаты проезда в транспорте

Как говорит Украина: специфический и забавный сленг разных областей нашей страны

3 февраля, 07:19

На Западе "бахуры" могут подарить "кугутки", днепрянин к обеду припасет "весло", а продавцам на знаменитом одесском "Привозе" желают "кисло в чубчик"

Индекс однушки: какое жилье можно снять в других странах мира по цене однокомнатной квартиры в центре Киева

3 февраля, 07:00

За те же деньги, что и съем киевской однокомнатной квартиры, можем позволить себе угол в Риме, шалаш на Бали, офис в ЮАР, пентхаус в Испании и цокольный этаж в Грузии