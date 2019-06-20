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В Турции украинец убил отца − СМИ

20 июня, 02:41

Инцидент произошел в одном из отелей Аланьи

Фото: aa.com.tr
Фото: aa.com.tr.

В турецкой Анталье арестовали туриста из Украины по подозрению в убийстве собственного отца. Об этом в среду, 19 июня, сообщило агентство Анадолу.

Отмечается, что инцидент произошел в одном из отелей в городе Аланья. По информации агентства, 23-летний украинец десять дней назад прибыл на отдых вместе со своим 80-летним отцом.

По версии следствия, в номере отеля турист поспорил с отцом, после чего избил и убил его.

Прибывшая на место происшествия бригада медиков констатировала смерть пожилого мужчины, после чего подозреваемый был задержан.

Дело украинца направлено в суд, его арестовали.

Также указано, что подозреваемого направили на экспертизу в психиатрическую больницу.

Ранее в городе Познань приговорили к 15 годам лишения свободы 23-летнего гражданина Украины, который в январе прошлого года убил топором мужчину в игровом зале. Окружной суд в Познани также постановил выплатить жене убитого 150 тыс. злотых (35 тыс. евро) материального возмещения.

Напомним, не так давно граждан Украины и Грузии задержали после столкновения с полицией, в ходе которого правоохранители применили огнестрельное оружие.

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Тег Турция, убийство, турист, отец, украинец

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