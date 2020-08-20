В Турции убили криминального авторитета, банда которого похищала людей в Украине

Вора в законе по прозвищу "Лоту Гули" застрелили в ресторане

В Анталье в ресторане застрелили криминального авторитета Надира Салифова, банда которого занималась похищением людей в Украине. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на турецкие СМИ.

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"Вора в законе по прозвищу "Лоту Гули" застрелили в ресторане. По данным местной полиции, это сделал мужчина, ужинавший с ним за одним столом. Убийца скрылся, но свалить далеко не успел – его задержали по дороге в город Денизли", – говорится в сообщении.

Предварительно, стрелявшим оказался Хан Ахмедлинский, он входил в ближайшее окружение Гули.

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"Однако подтверждения этой информации нет (криминальные авторитеты зачастую инсценируют своё убийство)", - отмечает канал.

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Напомним, в начале июля 2020 года в Одессе Служба безопасности Украины задержала членов группировки "Лоту Гули". Четыре участника банды были задержаны, когда они пытались похитить местного предпринимателя – злоумышленники собирались, угрожая убийством, "выбивать" из потерпевшего крупную сумму.

Ранее в Украине задержали двух воров в законе.

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