Українська
$ 27,32
32,6
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

В Турции убили криминального авторитета, банда которого похищала людей в Украине

20 августа, 11:47

Денис Беспалов Денис Беспалов

Вора в законе по прозвищу "Лоту Гули" застрелили в ресторане

В Анталье в ресторане застрелили криминального авторитета Надира Салифова, банда которого занималась похищением людей в Украине. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на турецкие СМИ.

Реклама

"Вора в законе по прозвищу "Лоту Гули" застрелили в ресторане. По данным местной полиции, это сделал мужчина, ужинавший с ним за одним столом. Убийца скрылся, но свалить далеко не успел – его задержали по дороге в город Денизли", – говорится в сообщении.

Предварительно, стрелявшим оказался Хан Ахмедлинский, он входил в ближайшее окружение Гули.

Читайте также: СБУ выдворила из Украины криминального "авторитета" с Кавказа

"Однако подтверждения этой информации нет (криминальные авторитеты зачастую инсценируют своё убийство)", - отмечает канал.

В тренде
Лукашенко решил натравить на организаторов протестов КГБ
Реклама

Напомним, в начале июля 2020 года в Одессе Служба безопасности Украины задержала членов группировки "Лоту Гули". Четыре участника банды были задержаны, когда они пытались похитить местного предпринимателя – злоумышленники собирались, угрожая убийством, "выбивать" из потерпевшего крупную сумму.

Ранее в Украине задержали двух воров в законе.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Турция убийство похищение вор в законе Анталья
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Там хватает майданутых: Лукашенко обвинил украинцев в беспорядках в Беларуси
Там хватает майданутых: Лукашенко обвинил украинцев в беспорядках в БеларусиПолитика
Лукашенко назвал протестующих
Лукашенко назвал протестующих "овцами", которыми управляют из ЕвропыДругие страны
Россия ввела войска, ситуацию контролирует Путин: как Кремль помогает Лукашенко
Россия ввела войска, ситуацию контролирует Путин: как Кремль помогает ЛукашенкоДругие страны
Лукашенко договорился с Кремлем и пойдет до последнего: эксперты спрогнозировали развитие событий в Беларуси
Лукашенко договорился с Кремлем и пойдет до последнего: эксперты спрогнозировали развитие событий в БеларусиПолитика
"Братства спецназа больше нет": в Беларуси силовики выбрасывают форму в мусорники (видео)Другие страны
На коленях, головой в пол: появились новые фото унижений белорусов ОМОНом
На коленях, головой в пол: появились новые фото унижений белорусов ОМОНомДругие страны

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять