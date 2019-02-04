В Турции уже месяц ищут, кому отдать $13 млн
Журналисты подсчитали, что обладатель выигрыша уже потерял около 200 тыс. долларов
Организаторы национальной лотереи в Турции никак не могут найти, кому отдать новогодний джекпот, который составил 70 млн турецких лир, или более 13 млн долларов.
"Человек, выигравший 70 млн лир в национальную лотерею в последний день минувшего года, спустя месяц после выигрыша, все еще не объявился", – сообщает местный телеканал NTV.
Впрочем, время у счастливчика, если он все-таки объявится, еще есть – согласно правилам, победителю розыгрыша дается год, чтобы забрать свой выигрыш. Таким образом, обладатель счастливого билета может забрать свой выигрыш хоть 31 декабря 2019 года.
Однако журналисты принялись за не самое благодарное дело – решили подсчитать, сколько же победитель уже потерял. Оказалось, что, если бы он забрал выигрыш вовремя и положил бы его на счет в банке, то уже получил бы более 1 млн турецких лир, или 190 тыс. долларов, в виде процентов.
Напомним, что победа в лотерее Atlantic закончилась для жительницы Канады печально – когда она пришла в офис компании, чтобы забрать приз, то получила арест и обвинения по нескольким статьям.
Также мы писали, как житель американского штата Мэриленд второй раз выиграл крупную сумму благодаря вещему сну.
Кроме того, сообщалось о гигантском новогоднем джекпоте, который разыграли 30 декабря в Канаде.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " В Турции уже месяц ищут, кому отдать $13 млн". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Испании 15-летний мальчик выиграл 200 тысяч евро в лотерею
Подросток признался, что скорее всего на выигранные деньги купит небольшую квартиру
Водитель благодаря находке в машине обеспечил себя на всю жизнь
Мужчина не мог поверить своим глазам
Американка выиграла в лотерею 13 тысяч долларов благодаря бессоннице
Женщина решила поиграть в виртуальные скачки и поставила на компьютерных лошадей