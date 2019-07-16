В Турции возле берега пронесся торнадо: впечатляющее зрелище сняли на видео

Незабываемое природное явление заметили недалеко от берега в районе Чаталзейтин

Видео: twitter.com/catalzeytinbld

Отдыхающие на Черноморском побережье в Турции стали свидетелями яркого и устрашающего своей мощью природного явления – торнадо, одно из которых в прошлом году также заметили около города Галипаша, где ветер разбросал припаркованные неподалеку пляжа автомобили.

Вихрь опустился на морскую поверхность недалеко от берега в районе Чаталзейтин провинции Кастамону на севере страны.

Береговой линии смерч так и не достиг, растворившись над водой, поэтому в результате разгула стихии никто не пострадал.

Напомним, в начале этого года смерч обрушился на аэропорт турецкого курорта Анталья. Из-за стихии не менее 12 человек оказались в больнице с несмертельными травмами, а также непогода причинила ущерб двум самолетам и полицейскому вертолету.

Кроме того, в прошлом году жители и гости курортного турецкого города Мармарис стали очевидцами сразу двух торнадо, которые образовались в Эгейском море недалеко от побережья. Буйствовавшая стихия вызвала панику и повредила несколько яхт и автомобилей, припаркованных на набережной. В местном муниципалитете о погибших в результате случившегося не сообщали.

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