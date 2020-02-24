В Турции возросло число жертв землетрясения

Погибли по меньшей мере 9 человек, десятки пострадавших

Количество погибших в результате мощного землетрясения в Турции, которое произошло вблизи иранской границы, возросло до 9. Об этом сообщает Анадолу.

По словам министра здравоохранения Турции, в результате подземных толчков на турецко-иранской границе погибли 9 жителей, еще 37 человек пострадали. Минимум 9 раненых находятся в критическом состоянии.

Отмечается, что жертвы и разрушения зафиксированы в селах Кашкол, Гювенлик, Геленлер и Озпынар района Башкале. Сейчас поисково-спасательные операции продолжаются, ведь под завалами находятся люди.

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Видео: Reuters

Напомним, утром 23 февраля вблизи турецко-иранской границы произошло землетрясение магнитудой 5,7 балла. Подземные толчки были зафиксированы в 9:22 по местному времени в иранском городе Хой. Изначально было известно о как минимум 7 погибших и 5 пострадавших.

Напомним, в прошлом году в центре города Бозкурт в турецкой провинции Денизли также произошло землетрясение магнитудой 6, в результате которого были сильно повреждены 108 зданий, еще 868 имели небольшие повреждения.

А в этом году землетрясение магнитудой 6,8 было зафиксировано 24 января в турецкой провинции Элязыг. Очаг стихии, затронувшей также соседнюю провинцию Малатья, залегал на глубине 10 км.

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