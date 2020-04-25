В Турции впервые число выздоровевших за сутки превысило количество новых случаев заражения

Число выздоровевших за последние сутки от COVID-19 впервые превысило число новых случаев заражения в Турции. Об этом свидетельствуют данные, которые озвучил министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа.

"За последние 24 часа сделан 38 351 тест, зарегистрировано 3 122 новых случая заражения коронавирусом, умерли 109 больных. Теперь общее число умерших составляет 2 600, а заболевших — 104 912", — уточнил он на своей странице в Twitter.

По словам министра, за минувшие сутки выздоровело 3 246 пациентов, а общее число выздоровевших превысило 21,7 тыс. человек.

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19 апреля в Турции за сутки было зафиксировано 127 летальных исходов. Это был самый большой показатель с начала вспышки заболевания в республике. Коронавирус был впервые выявлен в Турции 10 марта у местного жителя, который вернулся из Европы.

Ранее сообщалось, что в Турции министр внутренних дел который ранее подал в отставку из-за провала комендантского часа, опять запретят выходить на улицу по вечерам.

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