В Турции ввели запрет на въезд и выезд транспорта для 30 городов

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган озвучил ряд новых мер борьбы со вспышкой COVID-19 в стране.
Об этом сообщает агентство "Анадолу"
Он объявил о "приостановлении въезда и выезда транспортных средств в 30 крупных городах Турции и провинции Зонгулдак".
Отныне введены ограничения на передвижение молодежи по улицам турецких городов.
"В рамках борьбы с COVID-19 в Турции вводится запрет на выход на улицу для граждан, которые не достигли 20-летнего возраста, для тех, кто родился 1 января 2000 года и позже", – заявил турецкий лидер.
Жители Турции будут обязаны носить маски в местах скопления людей.
По состоянию на 3 апреля, в стране подтверждены почти 21 тыс. случаев заражения COVID-19. 425 пациентов с вирусом умерли, 484 полностью вылечились.
Ранее сообщалось, что в Украину из Турции эвакуировались более 400 украинцев.
Также Ассоциация отельеров Турции (TÜROB) предложила отменить стандартный шведский стол (во время завтрака, обеда и ужина) в гостиницах и ресторанах страны, заменив его опцией "тарелка с завтраком и комплексное меню". Предложение подготовлено в рамках мер, которые могут быть применены в секторе туризма для предотвращения распространения коронавируса нового типа (Covid-19).
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