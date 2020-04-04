В Турции ввели запрет на въезд и выезд транспорта для 30 городов

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган озвучил ряд новых мер борьбы со вспышкой COVID-19 в стране.

Об этом сообщает агентство "Анадолу"

Он объявил о "приостановлении въезда и выезда транспортных средств в 30 крупных городах Турции и провинции Зонгулдак".

Реклама

Отныне введены ограничения на передвижение молодежи по улицам турецких городов.

"В рамках борьбы с COVID-19 в Турции вводится запрет на выход на улицу для граждан, которые не достигли 20-летнего возраста, для тех, кто родился 1 января 2000 года и позже", – заявил турецкий лидер.

В тренде Мир против коронавируса: карта по странам за 2 апреля и все подробности

Жители Турции будут обязаны носить маски в местах скопления людей.

По состоянию на 3 апреля, в стране подтверждены почти 21 тыс. случаев заражения COVID-19. 425 пациентов с вирусом умерли, 484 полностью вылечились.

Ранее сообщалось, что в Украину из Турции эвакуировались более 400 украинцев.

Также Ассоциация отельеров Турции (TÜROB) предложила отменить стандартный шведский стол (во время завтрака, обеда и ужина) в гостиницах и ресторанах страны, заменив его опцией "тарелка с завтраком и комплексное меню". Предложение подготовлено в рамках мер, которые могут быть применены в секторе туризма для предотвращения распространения коронавируса нового типа (Covid-19).

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама