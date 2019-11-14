В Турции взорвались склады боеприпасов: 17 пострадавших

В Турции, где ранее погиб сооснователь неправительственной добровольческой организации "Белые каски" Джеймс Ле Мезюрье, прогремели взрывы на складе боеприпасов, в результате чего были ранены 17 человек.

Инцидент произошел в провинции Шанлыурфа на востоке страны. Трагедия случилась на территории 20 бронетанковой бригады вечером 13 ноября. Причины взрывов пока выяснить не удалось.

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Любопытно, что провинцию, где произошло ЧП, называют центром управления военной операцией "Источник мира" – именно из Шанлыурфа управляют турецкими военными формированиями, которые действуют в северо-восточной Сирии.

Они уничтожают склады боеприпасов, опорные точки, укрепленные здания, зернохранилища, военные конвои и оборонительные укрепления на подходах к прокурдским населенных пунктам.

Напомним, что Турция и США заключили соглашение о приостановке боевых действий и создании в приграничных сирийских районах зоны безопасности. Позже турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган предупредил, что Анкара начнет новую операцию и освободит северо-восток Сирии от курдских формирований в случае, если они останутся в приграничной с Турцией зоне безопасности.

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