В Турции за неделю задержали более 100 человек
Среди задержанных в Стамбуле – семейная пара из Франции
Правоохранители Турции за минувшую неделю задержали, по меньшей мере, 112 человек по подозрению в связях с террористической группировкой "Исламское государство", сообщает Анатолийское агентство новостей.
Антитеррористические подразделения провели три операции в девяти районах Стамбула, где были взяты под стражу 69 человек. Среди задержанных в Стамбуле – семейная пара из Франции.
Задержания также прошли в провинциях Измир, Бурса, Кахраманмараш и Эскишехир.
Напомним, ранее сообщалось, что в Турции провели масштабный антитеррористический рейд - полиция Стамбула задержала как минимум 45 иностранцев, которых подозревают в сотрудничестве с организацией "Исламское государство" (ИГИЛ).
Задержанные, вероятно, воевали на стороне террористов в Сирии и Ираке. Кроме того, часть из них могла вербовать людей.
В ходе операции также были изъяты цифровые носители – на них были материалы, которые, по мнению следствия, доказывают причастность задержанных к террористической деятельности.