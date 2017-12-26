В Турции за неделю задержали более 100 человек

Сегодня, 02:33

Среди задержанных в Стамбуле – семейная пара из Франции

Фото: AFP
Фото: AFP

Правоохранители Турции за минувшую неделю задержали, по меньшей мере, 112 человек по подозрению в связях с террористической группировкой "Исламское государство", сообщает Анатолийское агентство новостей.

Антитеррористические подразделения провели три операции в девяти районах Стамбула, где были взяты под стражу 69 человек. Среди задержанных в Стамбуле – семейная пара из Франции.

Задержания также прошли в провинциях Измир, Бурса, Кахраманмараш и Эскишехир.

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Напомним, ранее сообщалось, что в Турции провели масштабный антитеррористический рейд -  полиция Стамбула задержала как минимум 45 иностранцев, которых подозревают в сотрудничестве с организацией "Исламское государство" (ИГИЛ).

Задержанные, вероятно, воевали на стороне террористов в Сирии и Ираке. Кроме того, часть из них могла вербовать людей.

В ходе операции также были изъяты цифровые носители – на них были материалы, которые, по мнению следствия, доказывают причастность задержанных к террористической деятельности.
Турция, исламское государство, ИГИЛ
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Корреспондент

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