В Турции за перевозку нелегалов задержали двух украинцев
Инцидент произошел у побережья провинции Мугла на юго-западе страны
Береговая охрана Турции задержала группу мигрантов, которые пытались нелегально попасть в Европу при содействии двух украинцев.
Об этом сообщает Береговая охрана Турции.
"Корабль Береговой охраны, который нес дежурство, остановил лодку и обнаружил на ее борту 19 иракцев, двух египтян, одного афганца и одного иранца, а также двух граждан Украины, которые организовали перевозку. Они были задержаны", – указано в сообщении.
Уточняется, что инцидент произошел у побережья провинции Мугла на юго-западе страны.
Напомним, в минувшем году береговая охрана греческого города Патры задержала судно под флагом Украины, на борту которого обнаружили 65 мигрантов. Правоохранители арестовали троих членов экипажа по обвинению в незаконной перевозке мигрантов, еще двое подозреваемых были задержаны на берегу – они должны были доставить нелегалов в дальнейшие точки распределения.
А в Италии по подозрению в нелегальной перевозке мигрантов за два года были задержаны около 40 украинцев. Все арестованные сообщали об одной и той же схеме найма на работу.
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