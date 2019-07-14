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В Турции за перевозку нелегалов задержали двух украинцев

14 июля, 03:01

Инцидент произошел у побережья провинции Мугла на юго-западе страны

Фото: AFP

Береговая охрана Турции задержала группу мигрантов, которые пытались нелегально попасть в Европу при содействии двух украинцев.

Об этом сообщает Береговая охрана Турции.

"Корабль Береговой охраны, который нес дежурство, остановил лодку и обнаружил на ее борту 19 иракцев, двух египтян, одного афганца и одного иранца, а также двух граждан Украины, которые организовали перевозку. Они были задержаны", – указано в сообщении.

Уточняется, что инцидент произошел у побережья провинции Мугла на юго-западе страны.

Напомним, в минувшем году береговая охрана греческого города Патры задержала судно под флагом Украины, на борту которого обнаружили 65 мигрантов. Правоохранители арестовали троих членов экипажа по обвинению в незаконной перевозке мигрантов, еще двое подозреваемых были задержаны на берегу – они должны были доставить нелегалов в дальнейшие точки распределения.

 А в Италии по подозрению в нелегальной перевозке мигрантов за два года были задержаны около 40 украинцев. Все арестованные сообщали об одной и той же схеме найма на работу.

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Тег Турция, украинцы, нелегалы, мигранты, перевозка

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