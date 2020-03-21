В Турции за сутки количество заражений коронавирусом возросло вдвое

Всего в стране от вируса погибли девять человек

В Турции за сутки коронавирусом заразились 311 человек, что означает увеличение общего числа инфицированных почти вдвое. Об этом сообщает Hurriyet daily news.

Также Турция подтвердила еще пять смертей от коронавируса вечером 20 марта. Так, общее число умерших увеличилось до девяти.

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа сообщил, что 311 с 3656 тестов, проведенных за последние 24 часа, дали положительный результат, в результате чего общее количество пациентов достигло 670 после 359 по состоянию на вечер четверга.

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"Мы не должны проявлять снисходительность ни на один миг в наших усилиях", – сказал он.

Кроме того, глава страны издал указ от 20 марта перенести все публичные мероприятия до конца апреля.

Напомним, ранее итальянские врачи развенчали ТОП-12 мифов о коронавирусе. Они говорили о действенности апельсинов, чеснока и ультрафиолетовой лампы.

Кроме того, в настоящее время ученые работают более чем над 20 вакцинами против коронавируса нового вида. Уже сейчас нужно думать над тем, как увеличить объемы производства такой вакцины, как финансировать этот процесс, как обеспечить ею всех людей по всему миру и как убедить людей в необходимости вакцинации.

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