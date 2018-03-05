В Турции закрывают посольство США из соображений безопасности

Сегодня, 10:55

По каким причинам это произошо – не уточняется

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

В Анкаре закрыли дипломатическое представительство США из-за угроз безопасности.

Об этом сообщается на официальном сайте посольства.

"Посольство США в Анкаре будет закрыт для общественности 5 марта 2018 из-за угрозы безопасности. Посольство объявит об открытии после восстановления услуг", – сказано в сообщении.

Также рекомендуется избегать больших скоплений людей, не приближаться к посольству и заботиться о личной безопасности. Что именно угрожает посольству – не уточняется. 

Напомним, подразделения ВС Турции и отряды Сирийской освободительной армии 3 марта очистили от террористов села Рамадие и Хамилек на юго-западе района Африн, Сирия. Кроме того, подразделения турецкой армии и отряды оппозиции обеспечили контроль над райцентром Раджу. Большая часть стратегически значимого города на западе сирийского Африна уже очищена от террористов. 

Ранее сообщалось, что турецкие военные несут потери в сирийском Африне.

Также, министр иностранных дел Турции предостерег сирийские проправительственные силы от поддержки курдских отрядов на севере Сирии, заявив, что это не помешает Анкаре продолжить операции в Африне.
США, Турция, посольство, анкара

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