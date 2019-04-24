В Турции заявили, что российские ЗРК С-400 в Анкаре будут под конролем

Чавушоглу отметил, что покупка Турцией у России С-400 не будет подвергать риску системы обороны НАТО

Фото: AFP

Министр иностранных дел Турции подтвердил решимость Анкары покупать российские системы противоракетной обороны С-400, и это, по его мнению, не создаст проблем, которых опасаются представители НАТО, поскольку они не будут идентифицировать системы обороны НАТО как вражеские. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу во время своего выступления на приеме, посвященном празднованию Дня национального суверенитета и защиты детей 23 апреля, сообщает Cumhuriyet.

"Мы собираемся использовать (системы С-400. – прим. ред.) для нашей собственной защиты. Они будут под нашим контролем", – заявил Чавушоглу.

Представители НАТО заявили, что присутствие российских С-400 в стране, союзной с НАТО, может сделать данные о системах обороны альянса, включая истребители-невидимки F-35 последнего поколения, уязвимыми для краж со стороны российских спецслужб.

Но Чавушоглу сказал, что покупка Турцией у России С-400 не будет подвергать риску системы обороны НАТО, ведь поскольку российские системы уже задействованы в непосредственной близости от стран-участниц программы по созданию истребителя F-35, включая Норвегию и Израиль.

В программе разработки истребителя F-35 участвуют такие страны, как США, Австралия, Канада, Дания, Франция, Италия, Нидерланды, Норвегия, Турция, Британия.

В ноябре 2016 года стало известно о переговорах Турции и РФ о закупке российских зенитно-ракетных комплексов С-400 "Триумф". В сентябре 2017 года в России подтвердили факт заключения контракта, тогда же Эрдоган сообщил, что аванс уже внесен. США предпринимают активные попытки не допустить покупки Турцией у России С-400. Ранее Пентагон заявил, что покупка Турцией С-400 ставит под угрозу дальнейшее участие Анкары в программе по созданию новейших американских истребителей-бомбардировщиков F-35.

Напомним, 1 апреля телеканал CNN со ссылкой на заявление американского оборонного ведомства сообщил, что США приостановили поставки в Турцию, связанные с истребителями-бомбардировщиками F-35, и потребовали от этой страны отказаться от получения российских зенитных ракетных систем С-400.

Кроме того, США и НАТО многократно предупреждали турецкую сторону, что С-400 не могут быть интегрированы в систему противовоздушной и противоракетной обороны альянса.

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