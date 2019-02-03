В Турции заявили о необходимости международного расследования убийства Хашуджи

Власти Саудовской Аравии отказали представителю ООН в допуске в консульство, где убили журналиста

Фото: AFP

В Турции заявили о необходимости международного расследования убийства Хашуджи //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/031/0f5/5c50310f5e199.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/031/0f5/5c50310f5e199.jpg 2019-02-03T00:30:00+02:00 Другие страны Власти Саудовской Аравии отказали представителю ООН в допуске в консульство, где убили журналиста

Партия справедливости и развития (ПСР), которую возглавляет президент Турции Тайип Эрдоган, заявила о необходимости начала международного расследования дела об убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашуджи. Об этом заявил пресс-секретарь ПСР Омер Челик.

"Тот факт, что специальной докладчице ООН по внесудебным казням Агнес Калламар не был предоставлен доступ к генконсульству Саудовской Аравии (в Стамбуле), является скандалом. В этой связи необходимо начать международное расследование", - сказал он.

В понедельник Калламар провела переговоры с турецкими официальными лицами в Анкаре, в том числе с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу.

Во вторник спецдокладчица ООН в рамках расследования дела об убийстве Хашуджи прибыла к зданию генконсульства королевства в Стамбуле, однако внутрь делегацию не допустили. Им пришлось ограничиться лишь осмотром здания дипмиссии снаружи.

Напомним, что саудовский журналист Джамаль Хашуджи пропал после визита в консульство своей страны в Стамбуле для оформления документов 2 октября. Турецкие власти с самого начала скандала заявляли об убийстве, однако Эр-Рияд эти обвинения последовательно отрицал.

В связи с этим 24 октября госсекретарь Майк Помпео заявил, что США отзывают визы чиновников Саудовской Аравии, причастных к смерти журналиста Джамаля Хашуджи, и рассматривают возможность введения санкций.

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