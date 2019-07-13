В Турцию прибыл четвертый самолет с компонентами российских С-400
Поставка компонентов С-400 началась вчера
В аэропорт Мюртед под Анкарой прибыл еще один, уже четвертый, самолет с компонентами российских комплексов С-400 на борту. Об этом сообщило минобороны Турции на своей странице в Twitter.
"Поставка противоракетных комплексов С-400 продолжается. Четвертый российский самолет с компонентами С-400 приземлился в аэропорту Мюртед", – сообщили в Минобороны.
По данным телеканала NTV, четвертый российский грузовой самолет, доставивший компоненты С-400, приземлился на аэродроме, а после выгрузки – вылетел обратно.
Поставка компонентов С-400 началась вчера.
Напомним, ранее постпред США в НАТО Кэй Бэйли Хатчинсон призвал Анкару отказаться от закупки у России зенитно-ракетных комплексов С-400, если хочет получить от США истребители F-35.
Кроме того, в ответ на такой шаг Турции США уже исключили 26 турецких военнослужащих из программы подготовки работы с истребителями F-35 из соображений безопасности.
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