В Турцию прибыл четвертый самолет с компонентами российских С-400

Поставка компонентов С-400 началась вчера

Фото: Минобороны Турции.

В аэропорт Мюртед под Анкарой прибыл еще один, уже четвертый, самолет с компонентами российских комплексов С-400 на борту. Об этом сообщило минобороны Турции на своей странице в Twitter.

"Поставка противоракетных комплексов С-400 продолжается. Четвертый российский самолет с компонентами С-400 приземлился в аэропорту Мюртед", – сообщили в Минобороны.

По данным телеканала NTV, четвертый российский грузовой самолет, доставивший компоненты С-400, приземлился на аэродроме, а после выгрузки – вылетел обратно.

Поставка компонентов С-400 началась вчера.

Напомним, ранее постпред США в НАТО Кэй Бэйли Хатчинсон призвал Анкару отказаться от закупки у России зенитно-ракетных комплексов С-400, если хочет получить от США истребители F-35.

Кроме того, в ответ на такой шаг Турции США уже исключили 26 турецких военнослужащих из программы подготовки работы с истребителями F-35 из соображений безопасности.

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