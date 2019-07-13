Сделать стартовой
25,8
29,12
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Другие страны

В Турцию прибыл четвертый самолет с компонентами российских С-400

13 июля, 20:40

Поставка компонентов С-400 началась вчера

Фото: Минобороны Турции
Фото: Минобороны Турции.

В аэропорт Мюртед под Анкарой прибыл еще один, уже четвертый, самолет с компонентами российских комплексов С-400 на борту. Об этом сообщило минобороны Турции на своей странице в Twitter.

"Поставка противоракетных комплексов С-400 продолжается. Четвертый российский самолет с компонентами С-400 приземлился в аэропорту Мюртед", – сообщили в Минобороны.

По данным телеканала NTV, четвертый российский грузовой самолет, доставивший компоненты С-400, приземлился на аэродроме, а после выгрузки – вылетел обратно.

Поставка компонентов С-400 началась вчера.

Напомним, ранее постпред США в НАТО Кэй Бэйли Хатчинсон призвал Анкару отказаться от закупки у России зенитно-ракетных комплексов С-400, если хочет получить от США истребители F-35.

Кроме того, в ответ на такой шаг Турции США уже исключили 26 турецких военнослужащих из программы подготовки работы с истребителями F-35 из соображений безопасности.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Россия, Турция, поставки, ЗРК, с-400

Вы сейчас просматриваете новость " В Турцию прибыл четвертый самолет с компонентами российских С-400". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Вашингтон и Анкара обсудили поставку российских С-400 в Турцию

Сегодня, 01:27

Анкара продолжает оценивать предложение США по поставкам зенитных ракетных комплексов

В НАТО отреагировали на начало поставок российских С-400 в Турцию

Вчера, 14:05

Министерство национальной обороны Турции сообщило о начале поставок С-400 в республику

Турция получила первую партию российских С-400

Вчера, 12:04

В Анкаре подтвердили начало поставок российских зенитных ракетных систем

США снова предупредили Турцию о последствиях приобретения С-400 у РФ

10 июля, 00:40

Если Турция получит С-400, то она может столкнуться с негативными последствиями от США

Поставка российских С-400 в Турцию: Эрдоган сделал важное заявление

8 июля, 12:45

По словам турецкого президента, есть согласованные даты поставок С-400

Эрдоган назвал сроки доставки российских С-400 в Турцию

1 июля, 03:07

Эрдоган также выразил уверенность в том, что Турция сможет без проблем урегулировать разногласия с США

Стали известны подробности убийства гардеробщицы из Рады

У украинцев за долги будут забирать квартиры: к чему готовиться

Пирамида Хеопса оказалась совсем не тем, чем кажется

"Почему я должна уйти? Никто не укажет мне, что делать"

Ежедневная гигиена: как правильно мыть руки

Скоро у России отберут главное золото Сочи-2014

Как Ибрагимович открыл бутылку ногой. Кажется, он не напрягался

Вы оцените этот выбор: самые красивые спортсменки мира

​Обнаружена таинственная «Комната Сфинкса»

9 «мужских» привычек женщин, которые втайне нравятся мужчинам

Электрочайники нового поколения по акции

Лучшая мышь для всех задач от Gembird по акции

Украина и Молдова: как будут развиваться отношения после политического кризиса

Сегодня, 07:51

К решению проблемных украинско-молдавских вопросов Украине необходимо подходить еще и с позиции сдерживания российского влияния в Молдове

Летнего зноя не ждите: прогноз погоды в Украине на неделю

Сегодня, 07:37

В понедельник, 15 июля дожди с грозами везде, кроме Харьковской, Донецкой и Луганской областей

Революция на таможне: что намерена поменять новая власть

11 июля, 07:51

Таможенники и эксперты уверены: без законодательных изменений реформа не сработает

Не сезон для овощей: почему цены не падают и чего ждать к концу лета

11 июля, 07:19

Из-за жары можем остаться без картофеля и огурцов. Но радует капуста

Супрун ответила Зеленскому на предложение уйти в отставку

Путин получил новую "пощечину" от Зеленского: важное заявление

Вот так «подарочек»: Лесе Никитюк разбили автомобиль (фото)
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь