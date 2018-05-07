В турецком отеле обрушился пирс, есть пострадавшие

Сегодня, 04:05

В 5-звездочной гостинице развалился цементный причал

фото hurriyetdailynews.com
фото hurriyetdailynews.com

Два человека находятся в критическом состоянии после аварии на пирсе пятизвездочного отеля в Турции, где ранее загорелась больница.

Инцидент произошел 5 мая в западной провинции Турции Айдын, сообщает Hurriyet Daily News.

"Отдыхающие находились на цементном пирсе, когда он внезапно развалился", – сообщает издание.

Спасательные службы и медики отреагировали оперативно, из воды были спасены восемь человек. Двух пострадавших доставили в соседнюю больницу каретой скорой помощи.

"Пирс, который развалился, был старым... Строить пирсы из цемента запрещено", – прокомментировал ситуацию Мехмет Тюркьоз, губернатор округа Дидим, где произошел инцидент.

На данный момент продолжается расследование инцидента, в частности, выясняется, кто строил пирс и причины его обвала.

Ранее в Колумбии десять человек стали жертвами обрушения строящегося моста. Катастрофа произошла на границе провинции Кундинамарка и Мета. Мост, который обрушился, должен был стать частью шоссе с Боготы в Вильявисенсио. Все погибшие и раненые в результате обрушения являются строителями.

А в индонезийской столице Джакарте в здании фондовой биржи обвалился балкон с десятками людей. По меньшей мере 72 человека получили ранения.

Также в сети появилось видео с камер наблюдения, которым удалось зафиксировать сам момент злополучного инцидента.
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