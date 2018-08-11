В турецкой Анталии сделали поле из ковров

Уникальное зрелище – поле ковров – можно увидеть в эти дни в турецком городе Анталия. На площади 200 гектаров их расстелили 25 тысяч штук

Это сделано для того, чтобы потускнела их цвета. Мастера – а они изготавливают ковры вручную – говорят – сейчас для этого самое подходящее время. На улице жара – 40 градусов. Под палящим солнцем изделия теряют яркость, размягчаются и как бы "стареют".

Так они должны пролежать больше месяца. Затем их соберут и отправят на продажу за границу.

Ранее мы писали, что живущий в Майами художник достиг совершенства в создании рисованных персидских ковров. Каждая работа это многомесячный кропотливый труд. Джейсон наносит вычурные узоры с помощью маленькой кисточки и акриловых красок

Также 29-летний днепропетровец Андрей Алавердян соткал самый маленький и самый плотный ворсовый ковер в мире. Его размеры составляют всего лишь 22 на 24 миллиметра, что чуть больше однокопеечной монеты. Но уникальность этого творения даже не в размере, а в том, что на таком крошечном пространстве уместилось порядка 6240 узелков, образовывающих ворс.