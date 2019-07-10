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В Туркменистане чиновников обязали отдохнуть на курорте

10 июля, 22:26

Их обязали купить путевки по цене в три средних зарплаты чиновника

Фото: Getty Images

В Туркменистане, где населению отменили бесплатный свет, газ и воду, чиновников обязали отдохнуть на каспийском курорте Аваза под угрозой увольнения, сообщает Радио Собода.

Их обязали купить путевки по цене в три средних зарплаты чиновника.

"Нам говорят, что всех, кто не поедет, полностью уволят", — сказал на условиях анонимности госслужащий в Дашогуз. Он попросил не публиковать свое имя из-за опасений за собственную безопасность.

Курорт Аваз строили в период с 2007 по 2017 год. Он был частью амбициозного плана авторитарного президента Гурбангулы Бердымухамедова по созданию в Туркмении туристической инфраструктуры мирового класса. Проект обошелся в несколько миллиардов долларов, но пустует. Для граждан страны он остается слишком дорогим, иностранцам практически невозможно получить визу в эту страну.

По данным работников госструктур, им необходимо приобрести путевки продолжительностью до десяти дней. Их стоимость в среднем составляет 740 долларов на человека без обедов, ужинов и проезда.

Ранее мы писали, что одиозный президент Туркменистана спел по-немецки. Гурбангулы Бердымухамедов исполнил песню собственного сочинения на предновогоднем банкете:

Ранее мы писали, что инспекторы дорожного движения Балканской и Дашогузской областей Туркменистана начали останавливать владельцев автомобилей с номерными знаками, начинающимися на "77". Номера при этом конфискуют, а водителей просят явиться в отделение полиции для получения новых. По предварительной информации, запрет на использование таких номеров связан с тем, что теперь они предназначены исключительно для родственников президента страны Гурбангулы Мяликкулиевича Бердымухаммедова. Региональной полиции дано указание до конца месяца изъять все "красивые" номерные знаки.

Прошлой зимой появилась информация о том, что в Туркменистане полиция приступила к отлову автомобилей всех цветов, кроме белого. Владельцам предписывалось не только отвезти машину на штрафстоянку, но также перекрасить его или прекратить эксплуатацию. До этого в стране запретили женщинам садиться за руль, а также размещать в салонах машин амулеты, надписи и игрушки.

Ранее государственное телевидение выпустило ролик с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым. Верхом на коне он осматривал  новостройки Ашхабада. На видео президент рассекает на фоне современных районов Ашхабада. Он одет в спортивный костюм, в руках у него стек, им он подгоняет лошадь. Параллельно глава государства раздает распоряжения подчиненным. 

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Тег чиновники, курорт, Туркменистан

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