В Туркменистане чиновников обязали отдохнуть на курорте
Их обязали купить путевки по цене в три средних зарплаты чиновника
В Туркменистане, где населению отменили бесплатный свет, газ и воду, чиновников обязали отдохнуть на каспийском курорте Аваза под угрозой увольнения, сообщает Радио Собода.
Их обязали купить путевки по цене в три средних зарплаты чиновника.
"Нам говорят, что всех, кто не поедет, полностью уволят", — сказал на условиях анонимности госслужащий в Дашогуз. Он попросил не публиковать свое имя из-за опасений за собственную безопасность.
Курорт Аваз строили в период с 2007 по 2017 год. Он был частью амбициозного плана авторитарного президента Гурбангулы Бердымухамедова по созданию в Туркмении туристической инфраструктуры мирового класса. Проект обошелся в несколько миллиардов долларов, но пустует. Для граждан страны он остается слишком дорогим, иностранцам практически невозможно получить визу в эту страну.
По данным работников госструктур, им необходимо приобрести путевки продолжительностью до десяти дней. Их стоимость в среднем составляет 740 долларов на человека без обедов, ужинов и проезда.
Ранее мы писали, что одиозный президент Туркменистана спел по-немецки. Гурбангулы Бердымухамедов исполнил песню собственного сочинения на предновогоднем банкете:
Ранее мы писали, что инспекторы дорожного движения Балканской и Дашогузской областей Туркменистана начали останавливать владельцев автомобилей с номерными знаками, начинающимися на "77". Номера при этом конфискуют, а водителей просят явиться в отделение полиции для получения новых. По предварительной информации, запрет на использование таких номеров связан с тем, что теперь они предназначены исключительно для родственников президента страны Гурбангулы Мяликкулиевича Бердымухаммедова. Региональной полиции дано указание до конца месяца изъять все "красивые" номерные знаки.
Прошлой зимой появилась информация о том, что в Туркменистане полиция приступила к отлову автомобилей всех цветов, кроме белого. Владельцам предписывалось не только отвезти машину на штрафстоянку, но также перекрасить его или прекратить эксплуатацию. До этого в стране запретили женщинам садиться за руль, а также размещать в салонах машин амулеты, надписи и игрушки.
Ранее государственное телевидение выпустило ролик с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым. Верхом на коне он осматривал новостройки Ашхабада. На видео президент рассекает на фоне современных районов Ашхабада. Он одет в спортивный костюм, в руках у него стек, им он подгоняет лошадь. Параллельно глава государства раздает распоряжения подчиненным.
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