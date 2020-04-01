В Туркменистане запретили коронавирус: людей арестовывают за маски

Пока весь мир борется с пандемией COVID-19, в Туркменистане власти отрицают распространение инфекции и решили запретить СМИ употреблять слово "коронавирус". Об этом сообщили на сайте международной правозащитной организации "Репортеры без границ".

Упоминания о коронавирусе уже приказали убрать из информационных брошюр об охране здоровья, которые распространялись в стране. Кроме того, по словам журналистов, людей, которые носят защитные маски для лица или говорят об инфекции на улицы, могут арестовать полицейские.

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Местные власти уверяют, что в стране не обнаружили ни одного инфицированного. А лидер Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов предложил гражданам "новаторский" способ защиты от вируса. Он посоветовал людям пользоваться старинным народным средством – растением, которое называют "гармала".

Ранее во Всемирной организации здравоохранения заявили, что Европа приближается к пику пандемии COVID-19.

Напомним, 31 марта в Международный аэропорт "Борисполь" (Киев) прибыл самолет, который доставил из Китая в Украину еще 100 тыс. высокоточных ПЦР-тестов для выявления коронавируса.

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