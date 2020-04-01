Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,63
30,26
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

В Туркменистане запретили коронавирус: людей арестовывают за маски

1 апреля, 05:45

Тина Наринецкая

Защищаться от вируса людям предложили народным средством

Пока весь мир борется с пандемией COVID-19, в Туркменистане власти отрицают распространение инфекции и решили запретить СМИ употреблять слово "коронавирус". Об этом сообщили на сайте международной правозащитной организации "Репортеры без границ".

Упоминания о коронавирусе уже приказали убрать из информационных брошюр об охране здоровья, которые распространялись в стране. Кроме того, по словам журналистов, людей, которые носят защитные маски для лица или говорят об инфекции на улицы, могут арестовать полицейские.

Реклама

Местные власти уверяют, что в стране не обнаружили ни одного инфицированного. А лидер Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов предложил гражданам "новаторский" способ защиты от вируса. Он посоветовал людям пользоваться старинным народным средством – растением, которое называют "гармала".

В тренде
Бизнес как налоговое мясо: почему 2020-е станут в России годами полной безнадеги

Ранее во Всемирной организации здравоохранения заявили, что Европа приближается к пику пандемии COVID-19.

Напомним, 31 марта в Международный аэропорт "Борисполь" (Киев) прибыл самолет, который доставил из Китая в Украину еще 100 тыс. высокоточных ПЦР-тестов для выявления коронавируса.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

арест инфекция маска Туркменистан коронавирус пандемия запреты

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Мир противостоит коронавирусу: онлайн-карта 1 апреля и все подробности
Мир противостоит коронавирусу: онлайн-карта 1 апреля и все подробностиДругие страны
Коронавирус в странах мира: карта пандемии и статистика за 31 марта
Коронавирус в странах мира: карта пандемии и статистика за 31 мартаЕвросоюз
Почему коронавирус в каждой стране ведет себя по-разному
Почему коронавирус в каждой стране ведет себя по-разномуСША
ООН запускает глобальный план по борьбе с коронавирусом: подробности
ООН запускает глобальный план по борьбе с коронавирусом: подробностиДругие страны
В Ливии захвачена база наемников Путина с большим количеством техники: фото
В Ливии захвачена база наемников Путина с большим количеством техники: фотоДругие страны
Хантавирус: в Китае человек впервые умер от
Хантавирус: в Китае человек впервые умер от "крысиной" инфекцииДругие страны

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...