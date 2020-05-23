В тюрьме Мексики произошли столкновения: убиты восемь человек

После того, как в одной из тюрем в Мексике не менее 50 человек погибли в ходе беспорядков, в тюрьме в центральном штате Мексики Халиско произошли столкновения. В результате восемь заключенных были убиты, а еще восемь госпитализированы с травмами. В ходе столкновений участники открыли огонь.

Известно, что стрельба произошла в тюрьме Пуэнте-Гранде. Три человека были убиты огнестрельным оружием, еще четверо погибли в результате побоев. После того, как девять человек были первоначально госпитализированы, власти подтвердили еще одну смерть.

По информации чиновников, заключенные участвовали в спортивных мероприятиях, затем завязалась драка.

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Правоохранители задержали пять человек за возможную роль в инциденте. В рамках расследования власти проверят, были ли вовлечены в это государственные чиновники. Также отмечается, что это первый подобный случай в тюрьме.

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Напомним, ранее в венесуэльском городе Гуанаре произошли столкновения в местной тюрьме, в результате чего погибли не менее 46 человек и многие получили ранения.

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Кроме того, в Мексике в городе Сенгвиль (штат Сакатекас) заключенные перебили друг друга – в результате драк и перестрелок погибли не менее 16 человек. По словам чиновников, во время беспорядков заключенные сражались друг с другом, используя пистолеты и ножи.

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