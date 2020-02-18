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В Ухане от коронавируса умер директор больницы

18 февраля, 07:49

Смертельная болезнь продолжает уносить жизни

/ Фото: Getty Images

В китайском городе Ухань от нового коронавируса скончался директор больницы "Учан" Лю Чжимин. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

Мужчина стал первым руководителем медучреждения в КНР, который умер от этого заболевания. Отметим, что накануне в китайских соцсетях уже сообщали, что Лю Чжимин умер. Позже пост удалили, но вскоре эту информацию снова подтвердили.

Мужчина родился в 1969 году в провинции Хубэй. Окончив медицинский факультет Уханьского университета, врач специализировался на диагностике и лечении черепно-мозговых травм, внутричерепных опухолей, цереброваскулярных патологий.

Напомним, недавно в КНР умер один из восьми врачей, которые первыми предупредили о вспышке нового коронавируса – Ли Вэньлянь.

Ранее исполнительный директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что сейчас происходит очень серьезная вспышка коронавируса, и у нее есть потенциал роста.

Напомним, что украинские ученые создали тест-системы для выявления нового коронавируса COVID-19. Разработка стоит 5 тысяч гривен и уже прошла все необходимые испытания.

Подробнее об этом читайте в спецтеме "Эвакуация украинцев из очага коронавируса: все подробности эпидемии, онлайн-карта распространения" на сайте "Сегодня".

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Китай смерть больницы врач директор коронавирус

Источник: ТАСС

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