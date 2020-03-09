В Ухане школьники обвалили рейтинг приложения для домашних заданий

Около десяти тысяч отзывов обвалили рейтинг приложения с 4,9 до 1,4

Китайские школьники в Ухане, где была зафиксирована вспышка нового коронавируса, нашли способ обойти необходимость выполнения домашнего задания, которое они вынуждены выполнять удаленно из-за объявленного карантина.

Об этом говорится в материале London Review of Books.

Для детей, которые из-за карантина в связи со вспышкой нового коронавируса пропускают школу, появилось приложение под названием DingTalk, где ученики должны зарегистрироваться и присоединиться к своему классу для онлайн-уроков, а также – получения домашних заданий.

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Однако изобретательные дети догадались, что, если достаточное количество пользователей даст приложению оценку в одну звездочку, оно будет удалено из App Store. После тысяч таких оценок рейтинг DingTalk резко упал за ночь с 4,9 до 1,4.

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"Приложению всего 5 лет, пожалуйста, не убивайте его", – обратились создатели приложения DingTalk к школьникам.

Между тем, число заразившихся коронавирусом Coivd-19 в мире достигло 104 тыс. 858 человек. Из общего числа больных 80 тыс. 651 приходилось на материковый Китай. В других странах мира число инфицированных выросло до 24 тыс. 207, увеличившись за сутки на 4 тыс. случаев заражения.

Кроме того,в Китае ученые из Сямэньского университета на востоке страны создали измерительный прибор, который позволит установить наличие коронавируса в организме человека всего за полчаса.

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