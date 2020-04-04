В Ухане смертей от коронавируса может быть больше 42 тысяч – The Washington Post

Никто не мог попрощаться с родными или увидеть их лица

В течение как минимум двух тысячелетий китайцы отправляются к могилам своих предков на 15-й день после весеннего равноденствия, чтобы убрать сорняки и стереть грязь, чтобы предложить еду, вино и бумажные деньги, чтобы бабушка и дедушка могли наслаждаться загробной жизнью.

Но тысячи семей, особенно тех, кто находится в эпицентре эпидемии в Ухане, не смогли похоронить своих мертвецов – пишет The Washington Post

Они не могли попрощаться с родными или увидеть их лица в последний раз. Сотрудники похоронного бюро приходили забрать тела, чтобы их немедленно кремировать.

В дополнение ко всему, власти по всей стране запретили или подвергли жестоким ограничениям ритуалы на могилах – когда огромные толпы людей стекаются на кладбища. Хотя ограниченное число скорбящих с оговорками будет допущено на кладбища в Пекине и Шанхае, таких собраний не будет в Ухане, где муниципальное правительство запретило похоронные церемонии и подметание могил, по крайней мере, до мая.

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Напомним, что пандемия коронавируса, разоряющая земной шар, официально унесла 2 563 жизни в Ухане, где она началась на рынке, где продавались экзотические животные для потребления.

Длинные очереди образовались в восьми главных похоронных бюро Ухани, в том числе, в похоронном бюро Ханькоу. Некоторые ждали шесть часов, чтобы собрать урну, а затем пепел.

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Крематорий похоронной мастерской Ханькоу работал 19 часов в день. Всего за два дня он получил 5000 урн, сообщил журнал Caixin.

Используя фотографии, размещенные в Интернете, специалисты по социальным сетям подсчитали, что похоронные бюро Ухани возвращали 3500 урн в день с 23 марта. Это означало бы, что число погибших в Ухане составляет около 42 000 – или в 16 раз больше официального числа. Другой широко распространенный расчет, основанный на 84 печах Ухана, работающих без остановок, и на каждое кремация, занимающий час, оценивает число погибших в 46 800 человек.

Жители Ухани говорят, что деятельность опровергает официальную статистику. "Это не может быть правдой, потому что крематории работают круглосуточно, так как же так мало людей погибло?".

Ранее Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что китайские власти позволили выехать из охваченного коронавирусом Уханя сотням тысяч зараженных людей.

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