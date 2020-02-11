Танцем по коронавирусу: в Ухане врачи поднимают настроение пациентам (видео)

В китайском городе Ухань, откуда распространился новый коронавирус, устроили танцы в карантинном пункте. В сети появилось видео, как медперсонал в защитных костюмах танцует с пациентами в масках.
Таким образом медики решили поднять настроение людям со слабыми симптомами вируса, которые лечатся в больнице.
А тем временем, Всемирная организация здравоохранения решила избежать неточностей и стигматизации. Поэтому смертельный коронавирус из Китая получил официальное имя- COVID-19. Об этом сообщил на посвященном распространению инфекции международном форуме в Женеве глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.
В свою очередь, Украина готовит эвакуацию сограждан из китайской провинции Хубэй, которая закрыта на карантин из-за вспышки коронавируса. При этом оказалось, что на самолет могут пустить не всех. Как будет происходить эвакуация украинцев из Китая, рассказала пресс-служба Министерства здравоохранения.
Стало известно, что для противостояния "уханьской" пневмонии, в Украине есть достаточный запас медикаментов и защитных средств для врачей. Как утверждают в Минздраве, уже определились с учреждениями, где будут принимать пациентов с подозрением на новый вирус. Так, в Киеве подготовили три больницы к приему больных коронавирусом.
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