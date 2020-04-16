В Ухане выяснили еще один способ передачи коронавируса

Ученые в Ухане провели очередное исследование с целью выяснить пути передачи коронавируса SARS-CoV-2.

Они посетили больницу, в которой находились пациенты с COVID-19 и взяли образцы с разных поверхностей. Важно отметить, что заборы проводились не только в отделении интенсивной терапии, где находились инфицированные SARS-CoV-2, но и в общих отделениях. Это позволило узнать, насколько эффективно передается вирус без контакта с живым носителем, ведь общие отделения посещал тот же медперсонал, что и палаты инфицированных коронавирусом, пишет "Новое время".

В ходе исследования выяснился высокий уровень зараженности поверхностей в отделении ИТ, что предсказуемо, однако образцы вируса были найдены и в палатах общей терапии. Наибольший показатель был у компьютерных мышей — 75% случаев в интенсивной терапии и 20% в общей. За ними следуют мусорные бачки с 60% процентами, поручни — 42,9%, а затем дверные ручки 8,3%. Однако к этим предметам прикасаются руками, поэтому во избежание инфицирования просто необходимо часто пользоваться антисептиком.

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Другое дело — подошвы обуви. В том же исследовании были взяты образцы с бахил медиков — и в половине случаев были найдены образцы вируса. Из этого следует, что антисептическая обработка обуви не менее важна, чем мытье рук. Это касается как больниц, в которых находятся пациенты с COVID-19, так и обычных домохозяйств, находящихся в очагах заражения.

Отдельным пунктом китайские ученые настаивают на госпитализации людей с COVID-19 вне зависимости от формы течения болезни. По их словам, самоизоляция больного будет не так эффективна, как обсервация, поскольку его члены семьи останутся под угрозой заражения. Медики обращают внимание на тот факт, что дома редко носят маски и не так тщательно дезинфицируют поверхности.

В подтверждение своих слов врачи из Уханя приводят пример развития эпидемии в Китае, где вспышку, по официальным данным, удалось купировать относительно быстро. А вот в Европе, где осуществлялась госпитализация только тяжелобольных, пока сложно говорить о снижении заболеваемости.

Напомним, что ранее у 79 китайцев выявили коронавирус после возвращении из РФ.

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Между тем, число умерших от вызванного новым коронавирусом заболевания за последние сутки в Китае не возросло ни на одного человека, количество инфицированных в больницах увеличилось на 46, до 1 107 человек.

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