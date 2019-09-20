В Узбекистане ограничили семейные праздники

В стране запретили приглашать более 200 гостей и

В Узбекистане ввели ограничения на большие семейные праздники – запрещено приглашать более 250 гостей и при этом устроителям необходимо подавать официальное заявление о планах провести большие праздники.

Кроме того, запрещены кортежи из десятков машин – не более трех легковушек во время свадьбы, никаких концертов от нескольких десятков групп и артистов – только двое певцов.

Хитрецов, которые вздумают провести двойную свадьбу, предупредили – на праздник можно пригласить максимум 250 человек, гулять можно лишь один день с шести часов утра до 11 вечера. Еще одно условие – празднования должны проходить только по национальным узбекским традициям.

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Максимальная длительность – три дня – позволена только для провода умерших, и никаких ограничений на количество гостей нет. Такие правила были введены с 2007 года в соседнем Таджикистане.

В конце июля 2017 года прокуратура Узбекистана сообщила, что против Каримовой продолжается расследование уголовного дела по ряду других обвинений, ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Общая сумма причиненного ущерба по двум уголовным делам составила почти $2 млрд. Узбекистан инициировал арест активов группы в 12 странах, в том числе и в России, на общую сумму более $1,5 млрд.

В марте нынешнего года Каримову задержали сотрудники прокуратуры страны.

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